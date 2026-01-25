ua en ru
Головна » Новини » Політика

Вільнюс може стати хабом для експорту зброї в Україну

Литва, Неділя 25 січня 2026 12:13
UA EN RU
Вільнюс може стати хабом для експорту зброї в Україну Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Науседа (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський та його литовський колега Гітанас Науседа обговорили військову співпрацю, підтримку української енергосистеми та нові оборонні ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського.

Пропозиція Литви щодо експортної платформи зброї

Окрему увагу під час зустрічі було приділено військовій взаємодії та розвитку спільних оборонних проєктів. За словами президента, Литва запропонувала відкрити у Вільнюсі експортну платформу зброї, яка може стати інструментом для посилення оборонних можливостей України та партнерів.

Також обговорювалася підтримка ініціативи PURL і співпраця в межах програми SAFE.

Підтримка енергетики та ППО України

Зеленський поінформував Науседу про щоденні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру та актуальні потреби України для забезпечення енергетичної стійкості й посилення протиповітряної оборони.

Він подякував Литві за конкретну допомогу: країна вже ухвалила рішення передати українським містам і громадам майже сотню генераторів.

"Наша дипломатія теж серед найважливіших питань перемовин. Поділився свіжими деталями дипломатичної роботи заради миру - про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій. Україна, як і завжди, робить усе можливе зі свого боку для закінчення війни", - заявив Зеленський.

Візит Зеленського до Литви

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Литви. Там вони візьмуть участь в офіційних заходах з нагоди річниці Січневого повстання.

Окрім цього під час візиту заплановані переговори глави держави з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Каролем Навроцьким у форматі Люблінського трикутника.

Гітанас Науседа Володимир Зеленський Війна в Україні Литва
