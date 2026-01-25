Украина должна присоединиться к ЕС до 2030 года: позиция Литвы и поддержка региона

"Люблинский треугольник"

Напомним, что 25 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия во встрече "Люблинского треугольника". В Вильнюсе он обсудил с Науседой потребности украинской энергетики и поддержку на пути в ЕС.

Люблинский треугольник был создан в 2020 году как формат трехстороннего сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой, чтобы углубить региональное партнерство в сфере безопасности, экономики и социально-гуманитарных вопросов.

В 2023 году во Львове президент Украины Владимир Зеленский встретился с тогдашними президентами Польши и Литвы, Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

По итогам встречи лидеры трех государств подписали совместную декларацию Люблинского треугольника, закрепив ключевые направления сотрудничества.

Также, сегодня в Вильнюсе, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа обсудили военное сотрудничество, поддержку украинской энергосистемы и новые оборонные инициативы.