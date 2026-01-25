RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украина должна присоединиться к ЕС до 2030 года: позиция Литвы и поддержка региона

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина должна присоединиться к ЕС до 2030 года. Это стратегический шаг для стабильности и безопасности не только Украины, но и всего региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Польши Кароля Навроцкого.

"Литва будет активно поддерживать евроинтеграцию Украины. Мы стремимся, чтобы Украина до 2030 года стала членом Европейского Союза. Это решающий шаг для стабильности и процветания всего региона", - отметил Науседа.

Президент Литвы также подчеркнул, что укрепление украинских Вооруженных сил остается ключевым фактором противодействия российской агрессии. Усиление атак на украинскую энергетику свидетельствует о нежелании России соблюдать обязательства по миру.

 

 

"Люблинский треугольник"

Напомним, что 25 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия во встрече "Люблинского треугольника". В Вильнюсе он обсудил с Науседой потребности украинской энергетики и поддержку на пути в ЕС.

Люблинский треугольник был создан в 2020 году как формат трехстороннего сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой, чтобы углубить региональное партнерство в сфере безопасности, экономики и социально-гуманитарных вопросов.

В 2023 году во Львове президент Украины Владимир Зеленский встретился с тогдашними президентами Польши и Литвы, Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

По итогам встречи лидеры трех государств подписали совместную декларацию Люблинского треугольника, закрепив ключевые направления сотрудничества.

Также, сегодня в Вильнюсе, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа обсудили военное сотрудничество, поддержку украинской энергосистемы и новые оборонные инициативы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюзУкраинаЛитва