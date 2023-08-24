Україна має повне моральне право атакувати територію Росії, - сенатор США

"Українці атакують Росію на її території українською зброєю. Як ми можемо питати українців про використання своєї зброї, сидячи в бункері? Після того, як я побував в Бучі, де росіяни вбивали жінок і дітей зі зв’язаними руками пострілом в голову сотнями, я цього не можу пробачити російським військовим. Я вважаю що українці мають абсолютно повне моральне право робити те, що вони роблять", - сказав він.

Сенатор зазначив, що народ України живе в умовах постійних атак, тому нашій державі слід допомогти з системами ППО.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена готова надати більше систем ППО. При цьому проблема полягає у необхідності виготовити цю зброю. Він зазначив, що слід стимулювати постачальників швидше виконувати виробничі замовлення.

Блюменталь також підкреслив необхідність прискорити навчання українських пілотів на F16. Він вважає, що ці винищувачі змінять правила гри на полі бою.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що представник Держдепартаменту США заявляв, що Вашингтон "не заохочує" Україну здійснювати атаки на Росію. Хоча українська сторона сама ухвалює рішення щодо захисту від окупантів.

Зазначимо, що останніми днями збільшилася кількість атак на Москву та область.

Зокрема, вчора вночі у столиці РФ та Підмосков'ї пролунали вибухи через невідомі дрони. У Москві дрон знову врізався у будівлю у районі "Москва Сіті".

21 серпня Міноборони РФ заявило про нібито атаку безпілотників у Московській області. А 18 серпня в кількох районах Москви та Підмосков'я було чути вибухи - повідомлялося про роботу ППО та про помічені безпілотники.

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