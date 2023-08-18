У кількох районах Москви було чути вибухи

У кількох районах Москви і Підмосков'я було чути вибухи сьогодні вночі, 18 серпня. Очевидці повідомляють про роботу ППО і помічені дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Повідомляється, що звуки вибухів були чутні над підмосковним Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську.

Крім того, вибух був чутний у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація". Також повідомляється, що один із БПЛА впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.

За даними МНС РФ, часткове пошкодження сталося в одному з павільйонів Експоцентру у центрі Москви.

"Часткове обвалення зовнішньої стіни зафіксовано в одному з павільйонів Експоцентру на Краснопресненській набережній. Площа обвалення - близько 30 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Реакція влади Москви на вибухи

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дрон був нібито знищений силами ППО.

"Сьогодні вночі при спробі прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотника. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби", - заявив він.

Вибухи у Москві

Нагадаємо, останніми тижнями в російській столиці та поблизу неї почастішали вибухи. Зокрема, росіяни стали частіше скаржитися на "атаки дронів".

Так, одна з найбільших атак була у ніч проти 30 липня. Відомо, що невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку.

Крім того, вночі 1 серпня в районі "Москва-сіті" знову пролунали вибухи. За попередніми даними, як мінімум, один дрон влетів у вежу елітного комплексу.