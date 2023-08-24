Украина имеет полное моральное право атаковать территорию России, - сенатор США

"Украинцы атакуют Россию на ее территории украинским оружием. Как мы можем задавать украинцам вопросы об использовании своего оружия, сидя в бункере? После того как я побывал в Буче, где россияне убивали женщин и детей со связанными руками выстрелом в голову сотнями, я этого не могу простить российским военным. Я считаю, что украинцы имеют абсолютно полное моральное право делать то, что они делают", - сказал он.

Сенатор отметил, что народ Украины живет в условиях постоянных атак, поэтому нашему государству следует помочь с системами ПВО.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена готова предоставить больше систем ПВО. При этом проблема заключается в необходимости изготовить это оружие. Он отметил, что следует стимулировать поставщиков быстрее выполнять производственные заказы.

Блюменталь также подчеркнул необходимость ускорить обучение украинских пилотов на F16. Он считает, что эти истребители изменят правила игры на поле боя.

Что этому предшествовало

Напомним, что представитель Госдепартамента США заявлял, что Вашингтон "не поощряет" Украину совершать атаки на Россию. Хотя украинская сторона сама принимает решение о защите от оккупантов.

Отметим, что в последние дни увеличилось количество атак на Москву и область.

В частности, вчера ночью в столице РФ и Подмосковье раздались взрывы из-за неизвестных дронов. В Москве дрон снова врезался в здание в районе "Москва Сити".

21 августа Минобороны РФ заявило о якобы атаке беспилотников в Московской области. А 18 августа в нескольких районах Москвы и Подмосковья были слышны взрывы - сообщалось о работе ПВО и о замеченных беспилотниках.

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