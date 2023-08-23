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У Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи через атаку дронів

Москва, Росія, Середа 23 серпня 2023 03:33
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У Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи через атаку дронів Фото: у Москві говорять про вибухи через атаку безпілотників (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Москві та в Підмосков'ї (РФ) пролунали вибухи в ніч проти 23 серпня, попередньо через атаку невідомих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та мера Москви Сергія Собяніна.

Перед звуками вибухів у Московській області стало відомо про закриття всіх аеропортів та введення плану "Килим" із забороною на виліт та посадку літаків. Його застосовують у випадках, коли у небі засікли невідомі чи небезпечні об'єкти.

Паралельно з цим почали з'являтися повідомлення в пабліках про нібито помічені БПЛА в Підмосков'ї.

Жителі Хімок, Красногорська та Довгопрудного повідомили у мережі про вибухи, а також, попередньо, про роботу протиповітряної оборони.

Крім того, вибух також пролунали в столиці країни-агресора в "Москва Сіті". В інтернеті показали кадри з димом у цьому елітному районі, який вже далеко не вперше зазнає пошкоджень через БПЛА.

Даних про можливі пошкодження внаслідок вибухів поки що немає. Навколо "Москва Сіті" було перекрито вулиці. На місце з'їжджаються екстрені служби та карти "швидкої допомоги".

За словами мера Москви Собяніна, один дрон поцілив у будівлю в "Москва-Сіті", що будується, а другий - впав у Можайському районі Московської області.

У мережі були опубліковані кадри з "бавовною" у Москві та Підмосков'ї цієї ночі.

В Міноборони кажуть про збиття 3 БПЛА

У Міноборони РФ розповіли про "припинення спроби" атаки дронів на Москву, у якій звинувачують, як зазвичай, Україну.

У відомстві заявили про збиття 3 безпілотників літакового типу.

"Бавовна" в Москві

Нагадаємо, останнім часом на території Росії почастішали вибухи та пожежі, а росіяни почали скаржитися на "атаки".

Так, нагадаємо, що 21 серпня Міноборони РФ заявило про нібито атаку безпілотників у Московській області.

Крім того, 18 серпня у кількох районах Москви й Підмосков'я було чути вибухи. Очевидці повідомляли про роботу ППО і помічені дрони. Звуки вибухів були чутні над підмосковним Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську.

Також вибух був чутний у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація". Також повідомляється, що один із БПЛА впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.

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