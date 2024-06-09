Україна має інфраструктуру для винищувачів Gripen, - Повітряні сили

Gripen для України

Нагадаємо, що в травні минулого року Швеція зробила важливий крок на підтримку України, дозволивши українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Тренування проходили на симуляторах та навіть включали пробні польоти.

Однак днями міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна призупиняє плани щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну, щоб дати можливість ввести в дію винищувачі F-16.

У відповідь на таку заяву, посол України у Швеції Андрій Плахотнюк наголосив, що Україна все ж потребує постачання винищувачів Gripen, які може надати Швеція.

Водночас Український президент Володимир Зеленський зауважив, що українські пілоти могли б вже зараз почати навчання на шведських винищувачах Gripen, щоб не втрачати час.

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