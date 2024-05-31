Зеленський про Gripen: пілоти мають почати тренуватися зараз, щоб не втрачати час
Українські пілоти мають зараз почати навчання на шведських винищувачах Gripen, щоб не втрачати час.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.
"У нас був діалог з прем'єр-міністром Швеції по Gripen. Моя позиція в тому, що ми зараз тренуємо наших людей, пілотів на F-16. Від моменту позитивного рішення прем'єр-міністра Данії Метте, яке було ухвалено рік тому. Лише зараз вони завершують тренування. Тому це залежить не від мене, не від Метте, не від вас, а воно залежить від цього процесу", - заявив він.
Зеленський підкреслив, що процес тренувальних місій дуже повільний.
"Моя позиція полягає в тому, що нам потрібно змінити процес. Це дуже складно, нам потрібно говорити з усіма союзниками в НАТО. Мені здається, що це є проблемою, і це моя перша ідея", - зазначив він.
Крім того, президент додав, що якщо пілоти почнуть тренуватися на Gripen після отримання F-16, то процес займе ще рік.
"Якщо ми можемо розраховувати на позитивне рішення у майбутньому щодо шведських літаків, моя позиція в тому, якщо ми зараз можемо почати тренування, ось і є моя позиція. Якщо ми почнемо тренувати після того, як приїдуть F-16, це принаймні займе один рік і більше. Тому мені видається, що найсильнішим рішенням для нас було б отримання можливості тренуватися паралельно з програмою F-16, тренуватися на шведських літаках", - зазначив він.
Gripen для України
Швеція відкрила можливість для українських пілотів навчатися на бойових літаках Gripen. Цього року шведський парламент схвалив постачання Gripen Україні.
Проте нещодавно міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив, що передачу Gripen призупинено. Оскільки партнери попросили Стокгольм почекати з Gripen, щоб зосередитися на постачанні Україні F-16.
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