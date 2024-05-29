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Україні потрібні винищувачі Gripen від Швеції, - посол

Стокгольм, Середа 29 травня 2024 16:49
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Україні потрібні винищувачі Gripen від Швеції, - посол Фото: Україна хоче поставок Gripen (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна потребує постачання винищувачів Gripen, які може надати Швеція.

Про це заявив посол України у Швеції Андрій Плахотнюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Svenska Dagbladet.

Плахотнюк нагадав, що президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Швецію минулого року ясно дав зрозуміти, що Україна дуже зацікавлена у постачанні Gripen.

"Нам потрібні Gripen, нам потрібні боєприпаси, нам потрібні системи ППО. Нам потрібне все, щоб захистити життя українців", - зазначив посол.

Він також додав, що це "питання виживання людей".

Gripen для України

Нагадаємо, минулого року Швеція дозволила навчати українських пілотів на багатоцільових винищувачах Gripen.

При цьому наприкінці лютого парламент Швеції підтримав постачання літаків до України.

Але вчора, 28 травня, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країни Заходу попросили Стокгольм "зачекати" з передачею Gripen, оскільки зараз основна увага приділяється введенню в експлуатацію винищувачів F-16 в Україні.

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