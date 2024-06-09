Украина имеет инфраструктуру для истребителей Gripen, - Воздушные силы

Gripen для Украины

Напомним, что в мае прошлого года Швеция сделала важный шаг в поддержку Украины, позволив украинским пилотам пройти тренировку на истребителе JAS 39 Gripen. Тренировки проходили на симуляторах и включали пробные полеты.

Однако на днях министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна приостанавливает планы по отправлению истребителей Gripen в Украину, чтобы дать возможность ввести в действие истребители F-16.

В ответ на такое заявление посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк подчеркнул, что Украина все же нуждается в поставках истребителей Gripen, которые может предоставить Швеция.

В то же время, Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что украинские пилоты могли бы уже сейчас начать обучение на шведских истребителях Gripen, чтобы не терять время.

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