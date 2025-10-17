UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Україна має брати участь у зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті, - глава МЗС Німеччини

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна повинна брати участь у зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Вадефуль зазначив, що дуже серйозно ставиться до перспективи переговорів між Трампом і Путіним у Будапешті.

Однак він вважає, що Україна має брати участь в ухваленні будь-яких рішень або угод щодо війни.

"Не може бути жодних рішень щодо України без України", - наголосив німецький міністр.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона відбулася напередодні візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського.

Трамп назвав розмову "продуктивною", і анонсував нову зустріч з Путіним у Будапешті. Точна дата саміту наразі невідома.

У Путіна також підтвердили можливість проведення саміту з президентом США в Будапешті.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан своєю чергою заявив, що майбутня зустріч Трампа та Путіна - це "чудова новина для миролюбних народів світу". За його словами, Угорщина готова до саміту.

Окрім того, Орбан вже заявив про початок підготовки до саміту Трампа і Путіна. А Словаччина пропонує Угорщині допомогу в організації зустрічі.

Водночас президент США заявив, що президент України Володимир Зеленський буде на зв'язку під час його зустрічі Путіним у Будапешті.

