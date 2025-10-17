Україна має брати участь у зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті, - глава МЗС Німеччини

Вадефуль зазначив, що дуже серйозно ставиться до перспективи переговорів між Трампом і Путіним у Будапешті.

Однак він вважає, що Україна має брати участь в ухваленні будь-яких рішень або угод щодо війни.

"Не може бути жодних рішень щодо України без України", - наголосив німецький міністр.