Політика

Словаччина запропонує Угорщині допомогу в організації зустрічі Трампа і Путіна, - Фіцо

Братислава, П'ятниця 17 жовтня 2025 15:38
UA EN RU
Словаччина запропонує Угорщині допомогу в організації зустрічі Трампа і Путіна, - Фіцо Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Словаччина підтримує заплановану зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті. Братислава готова запропонувати будь-яку необхідну допомогу в організації.

Про це заявив прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teraz.sk.

"У мене є безліч раціональних причин, і я розумію, чому така зустріч відбудеться і чому саме в Будапешті", - зазначив Фіцо, наголосивши, що якщо результатом зустрічі стане мир в Україні, це буде одна з найбільш значущих новин століття.

Прем'єр звернув увагу, що його країна підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. За його словами, зараз головним пріоритетом є припинення війни та недопущення подальшої ескалації конфлікту. Також необхідне досягнення справедливого і всеосяжного миру відповідно до принципів Статуту ООН.

"Уже сам факт, що ми сьогодні разом, - це дуже важливий сигнал. Ми сусіди, а сусіди повинні жити в добросусідстві і допомагати один одному, особливо коли один із них потребує допомоги", - зазначив він перед спільним засіданням урядів Словаччини та України в Кошице.

Також Фіцо наголосив, що підтримує членство України в Євросоюзі.

"Якщо ви переконані, що ваше майбутнє в Європейському Союзі, ми вважаємо, що ваше членство принесе взаємні економічні вигоди, зміцнить стабільність регіону і дасть новий імпульс нашим двостороннім відносинам", - сказав він, уточнивши, що позиція Словаччини щодо членства України в НАТО відрізняється.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Такий діалог відбувся за день до запланованої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

За підсумками зустрічі американський лідер розповів, що він знову зустрінеться з російським диктатором. Цього разу зустріч відбудеться в Будапешті. Поки що точна дата невідома.

На цьому тлі Зеленський наголосив, що Путін захотів діалогу з Трампом, щойно почув про можливість передачі Україні ракет Tomahawk.

Володимир Путін Угорщина Дональд Трамп Роберт Фіцо Зустріч Трампа та Путіна
Новини
