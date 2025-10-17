RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина должна участвовать во встрече Трампа с Путиным в Будапеште, - глава МИД Германии

Фото: министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина должна участвовать во встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Вадефуль отметил, что очень серьезно относится к перспективе переговоров между Трампом и Путиным в Будапеште.

Однако он считает, что Украина должна участвовать в принятии любых решений или соглашений по войне.

"Не может быть никаких решений по Украине без Украины", - подчеркнул немецкий министр.

 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, вчера, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он состоялся накануне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп назвал разговор "продуктивным", и анонсировал новую встречу с Путиным в Будапеште. Точная дата саммита пока неизвестна.

У Путина также подтвердили возможность проведения саммита с президентом США в Будапеште.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что предстоящая встреча Трампа и Путина - это "отличная новость для миролюбивых народов мира". По его словам, Венгрия готова к саммиту.

Кроме того, Орбан уже заявил о начале подготовки к саммиту Трампа и Путина. А Словакия предлагает Венгрии помощь в организации встречи.

В то же время президент США заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет на связи во время его встречи Путиным в Будапеште.

