Україна з камбеком розбила Польщу на хокейному ЧС: які шанси на вихід в еліту
Збірна України провела важливий матч на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні 1А, який проходить в румунському місті Сфинтул-Георге. У протистоянні з Польщею вирішувалась доля однієї з двох путівок у еліту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Хокей, Чемпіонат світу в Дивізіоні 1А, 4-й тур
Україна – Польща – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Шайби: Захаров, 32:23, 43:08, Садовіков, 50:16, Трахт, 55:00 – Лищарчик, 25:28
Збірна України, яка вперше з 2017 року виступає в другому за силою дивізіоні світового хокею, вчорашньою перемогою над румунами (4:0) убезпечила себе від вильоту та повернення в Дивізіон 1В. Завдання-мінімум виконане. Але тепер у вболівальників інші апетити: підопічні Дмитра Христича отримали можливість пройти турнір експресом і одразу пробитися до еліти.
Як пройшла гра
Суперники дуже добре знають один одного. Адже за останній рік команди п'ять разів зустрічалася в офіційних та товариських матчах.
Почали команди дуже обережно. Ніхто не йшов на ризик, тому в першій 20-хвилинці не було не тільки закинутих шайб, а й справжніх гольових моментів.
У другому "синьо-жовті" відзначилися першими, але гол Денискіна після тривалої перевірки арбітри не зарахували. Шайба відскочила у ворота від ноги нашого нападника.
І майже одразу українці пропустили. Суперники зусиллями Лищарчика реалізували чисельну перевагу. Втім ще до перерви українці зрівняли результат: відзначився Захаров.
У заключному ігровому відрізку наші спочатку витримали шалений тиск "кадри". Вистояли і відповіли другим і третім взяттями воріт: спочатку дубль оформив Захаров, а потім забив Садовіков. А коли Трахт закинув четверту шайбу, поляки викинули білий прапор.
Що потрібно для виходу в Топ-дивізіон
Завдяки перемозі збірна України закріпилася на другому місці Дивізіону 1A з дев'ятьма очками в активі за тур до фінішу. Нагадаємо, що саме дві перші команди за підсумками турніру піднімуться до Топ-дивізіону.
Турнірна таблиця
- Велика Британія – 9 очок (4 матчі)
- Україна – 9 (4)
- Італія – 7 (4)
- Польща – 6 (4)
- Японія – 1 (3)
- Румунія – 1 (3)
Заключний матч чемпіонату світу-2025 збірна України проведе у суботу, 3 травня, проти Японії. Початок гри - о 12:30 за київським часом. У разі перемоги будь-яким рахунком "синьо-жовті" гарантують собі підвищення до елітного дивізіону.
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