Україна з камбеком розбила Польщу на хокейному ЧС: які шанси на вихід в еліту

Збірна України провела важливий матч на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні 1А, який проходить в румунському місті Сфинтул-Георге. У протистоянні з Польщею вирішувалась доля однієї з двох путівок у еліту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Хокей, Чемпіонат світу в Дивізіоні 1А, 4-й тур

Україна – Польща – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Шайби: Захаров, 32:23, 43:08, Садовіков, 50:16, Трахт, 55:00 – Лищарчик, 25:28

Збірна України, яка вперше з 2017 року виступає в другому за силою дивізіоні світового хокею, вчорашньою перемогою над румунами (4:0) убезпечила себе від вильоту та повернення в Дивізіон 1В. Завдання-мінімум виконане. Але тепер у вболівальників інші апетити: підопічні Дмитра Христича отримали можливість пройти турнір експресом і одразу пробитися до еліти.

Як пройшла гра

Суперники дуже добре знають один одного. Адже за останній рік команди п'ять разів зустрічалася в офіційних та товариських матчах.

Почали команди дуже обережно. Ніхто не йшов на ризик, тому в першій 20-хвилинці не було не тільки закинутих шайб, а й справжніх гольових моментів.

У другому "синьо-жовті" відзначилися першими, але гол Денискіна після тривалої перевірки арбітри не зарахували. Шайба відскочила у ворота від ноги нашого нападника.

І майже одразу українці пропустили. Суперники зусиллями Лищарчика реалізували чисельну перевагу. Втім ще до перерви українці зрівняли результат: відзначився Захаров.

У заключному ігровому відрізку наші спочатку витримали шалений тиск "кадри". Вистояли і відповіли другим і третім взяттями воріт: спочатку дубль оформив Захаров, а потім забив Садовіков. А коли Трахт закинув четверту шайбу, поляки викинули білий прапор.

Що потрібно для виходу в Топ-дивізіон

Завдяки перемозі збірна України закріпилася на другому місці Дивізіону 1A з дев'ятьма очками в активі за тур до фінішу. Нагадаємо, що саме дві перші команди за підсумками турніру піднімуться до Топ-дивізіону.

Турнірна таблиця

Велика Британія – 9 очок (4 матчі) Україна – 9 (4) Італія – 7 (4) Польща – 6 (4) Японія – 1 (3) Румунія – 1 (3)

Заключний матч чемпіонату світу-2025 збірна України проведе у суботу, 3 травня, проти Японії. Початок гри - о 12:30 за київським часом. У разі перемоги будь-яким рахунком "синьо-жовті" гарантують собі підвищення до елітного дивізіону.