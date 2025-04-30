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Україна красиво "винесла" Румунію на ЧС з хокею: яке місце у нашої збірної

Середа 30 квітня 2025 22:03
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Україна красиво "винесла" Румунію на ЧС з хокею: яке місце у нашої збірної Збірна України перемогла Румунію (фото: facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Володимир Варуха

Збірна України з хокею без жодних проблем здобула переконливу перемогу над збірною Румунії на Чемпіонаті світу та продовжує боротьбу за вихід до найвищого дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Як пройшов матч

Українці вважалися фаворитами ще до початку матчу, тому можна було прогнозувати хорошу гру з боку наших хокеїстів. Рахунок у матчі було відкрито на 4 хвилині зусиллями Віктора Захарова. Ще у першому періоді Віталій Лялька та Андрій Денискін довели рахунок до розгромного.

Другий період розпочався з голу української збірної. Дублем відзначився Денискін. Румуни намагалися відіграти хоча б декілька шайб, однак їм не вдалося це зробити. У підсумку, матч закінчився з рахунком 4-0, а Україна піднялася на друге місце у дивізіоні IA.

Україна 4-0 Румунія

Голи: Захаров, Лялька, Денискін (2).

Попередні матчі

Раніше збірна України вже провела два поєдинки у рамках Чемпіонату світу з хокею. Зокрема, 27 квітня наші спортсмени у напруженому матчі поступилися великобританцям у серії післяматчевих булітів (3-4). Таким чином, тоді Україна отримала один бал у свій актив.

28 квітня українці провели другий матч та провели збірну Італії у післяматчевих булітах (2-3). У складі нашої команди голами відзначилися Деніскін та Захаров.

Турнірна таблиця:

  1. Італія - 7 оч.
  2. Україна - 6 оч.
  3. Велика Британія - 6 оч.
  4. Польща - 6 оч.
  5. Японія - 1 оч.
  6. Румунія - 1 оч.

Попереду у нашої команди матч проти прямого конкурента - збірної Польщі та проти аутсайдера - Японії.

Раніше юнацька збірна України розтрощила збірну Словенію на ЧС.

Також команда закинула 6 шайб у ворота Австрії.

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