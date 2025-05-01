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Замість Буяльського і не тільки: "Динамо" готує кадрову революцію в центрі поля

Київ, Четвер 01 травня 2025 15:47
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Замість Буяльського і не тільки: "Динамо" готує кадрову революцію в центрі поля Фото: Антон Царенко повернеться в "Динамо" з польської "Лехії" (instagram.com/_tsarenko_10)
Автор: Андрій Костенко

Троє орендованих півзахисників влітку отримають шанс закріпитися в основному складі київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на INSIDE UPL.

Мова йде про Навіна Малиша, який зараз грає в складі полтавської "Ворскли", Олександра Яцика з луганської "Зорі" та Антона Царенка з польської "Лехії".

Вони проведуть з командою літні збори, після завершення яких тренерський штаб ухвалить рішення щодо їхнього майбутнього в клубі.

21-річний Малиш повернеться після піврічної оренди у "Ворсклі", де проявив себе з нової сторони. Футболіст розпочинав кар'єру на позиції правого захисника, однак головний тренер полтавців Юрій Максимов змістив його в опорну зону, і ця зміна себе виправдала – гравець вже забив три м'ячі у восьми поєдинках Прем’єр-ліги. Така універсальність дуже цінна для Шовковського.

20-річний Царенко з минулого літа виступає в оренді за польську "Лехію". Попри молодий вік, футболіст демонструє зрілу гру, і в "Динамо" бачать у ньому потенційну заміну ветерану Віталію Буяльському. Керівництво "Лехії" бажає залишити українці в команді, однак орендна угода не передбачає права викупу, тому футболіст повернеться до Києва. У поточному сезоні Церенко провів за команду з Гданська 27 матчів у всіх турнірах: забив два голи та віддав стільки ж асистів.

22-річний Яцик грає за луганську "Зорю" з липня 2023 року. У нинішньому сезоні він провів 26 матчів, у яких записав на свій рахунок шість голів і чотири результативні передачі.

За інформацією Transfermarkt, зараз за вітчизняні та зарубіжні клуби грають на правах оренди 13 футболістів, контракти яких належать "Динамо". Семеро з них – легіонери.

Раніше представили список топ-15 найдорожчих футболістів, які стануть вільними агентами у 2025 році.

Також інформували, що футболіст збірної України змінив клуб та гратиме під керівництвом легендарного Клозе.

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