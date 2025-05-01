Сергій Радченко - Кевін Лерена: де дивитися бій за титул WBC у бріджервейті

Українець Сергій Радченко вперше в історії проведе титульний бій за повноцінний чемпіонський пояс WBC у бріджервейті​. Його суперником стане боксер з ПАР - Кевін Лерена. В Україні бій транслюватиметься наживо.

Хто покаже бій

Сьогодні, 1 травня, український боксер Сергій Радченко вийде на ринг у Південно-Африканській Республіці, де проведе титульний бій за вакантний пояс чемпіона світу за версією WBC у бріджервейті проти Лерени.

Поєдинок відбудеться на арені SunBet Arena в Преторії. Початок головного карду запланований на 20:00 за київським часом, а бій Радченка очікується орієнтовно о 23:00.​

Для українських уболівальників буде доступна пряма трансляція бою на платформі Київстар ТБ.​

Хто такий Сергій Радченко

Сергій Радченко - 37-річний український боксер із Кременчука, який виступає у важкій вазі та бріджервейті. У професійному боксі він відомий як міцний і витривалий боєць, який неодноразово виходив на ринг проти топових суперників.

Серед його опонентів колишній чемпіон світу за версією WBO Кшиштоф Гловацький, з яким Радченко провів конкурентний бій, відправивши поляка в нокдаун, але поступившись за очками. Також він зустрічався з Артуром Шпількою, де, незважаючи на два нокдауни, програв за рішенням суддів.

У 2023 році Радченко здобув титули чемпіона України та WBC Ukraine у важкій вазі, перемігши Дмитра Сергуту технічним нокаутом у восьмому раунді. А в серпні 2024 року він завоював пояс WBC Silver у бріджервейті, перемігши серба Андрея Пешича одноголосним рішенням суддів у Києві. Загалом на професійному рингу Сергій Радченко провів 18 боїв, здобувши 11 перемог (5 - нокаутом) та зазнавши 7 поразок.

Бій проти Кевіна Лерени стане для нього першою спробою здобути повноцінний чемпіонський титул у професіоналах і може стати найвищою точкою його кар’єри.​