Украина с камбэком разбила Польшу на хоккейном ЧМ: какие шансы на выход в элиту
Сборная Украины провела важный матч на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1А, который проходит в румынском городе Сфынтул-Георге. В противостоянии с Польшей решалась судьба одной из двух путевок в элиту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Хоккей, Чемпионат мира в Дивизионе 1А, 4-й тур
Украина - Польша - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Шайбы: Захаров, 32:23, 43:08, Садовиков, 50:16, Трахт, 55:00 - Лищарчик, 25:28
Сборная Украины, впервые с 2017 года выступающая во втором по силе дивизионе мирового хоккея, вчерашней победой над румынами (4:0) обезопасила себя от вылета и возвращения в Дивизион 1В. Задача-минимум выполнена. Но теперь у болельщиков другие аппетиты: подопечные Дмитрия Христича получили возможность пройти турнир экспрессом и сразу пробиться в элиту.
Как прошла игра
Соперники очень хорошо знают друг друга. Ведь за последний год команды пять раз встречалась в официальных и товарищеских матчах.
Начали команды очень осторожно. Никто не шел на риск, поэтому в первой 20-минутке не было не только заброшенных шайб, но и настоящих голевых моментов.
Во втором "сине-желтые" отличились первыми, но гол Денискина после длительной проверки арбитры не засчитали. Шайба отскочила в ворота от ноги нашего нападающего.
И почти сразу украинцы пропустили. Соперники усилиями Лищарчика реализовали численное преимущество. Впрочем еще до перерыва украинцы сравняли результат: отличился Захаров.
В заключительном игровом отрезке наши сначала выдержали бешеное давление "кадры". Выстояли и ответили вторым и третьим взятиями ворот: сначала дубль оформил Захаров, а затем забил Садовиков. А когда Трахт забросил четвертую шайбу, поляки выбросили белый флаг.
Что нужно для выхода в Топ-дивизион
Благодаря победе сборная Украины закрепилась на втором месте Дивизиона 1A с девятью очками в активе за тур до финиша. Напомним, что именно две первые команды по итогам турнира поднимутся в Топ-дивизион.
Турнирная таблица
- Великобритания - 9 очков (4 матча)
- Украина - 9 (4)
- Италия - 7 (4)
- Польша - 6 (4)
- Япония - 1 (3)
- Румыния - 1 (3)
Заключительный матч чемпионата мира-2025 сборная Украины проведет в субботу, 3 мая, против Японии. Начало игры - в 12:30 по киевскому времени. В случае победы с любым счетом "сине-желтые" гарантируют себе повышение в элитный дивизион.
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