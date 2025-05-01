Украина с камбэком разбила Польшу на хоккейном ЧМ: какие шансы на выход в элиту

Сборная Украины провела важный матч на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1А, который проходит в румынском городе Сфынтул-Георге. В противостоянии с Польшей решалась судьба одной из двух путевок в элиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Хоккей, Чемпионат мира в Дивизионе 1А, 4-й тур

Украина - Польша - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Шайбы: Захаров, 32:23, 43:08, Садовиков, 50:16, Трахт, 55:00 - Лищарчик, 25:28

Сборная Украины, впервые с 2017 года выступающая во втором по силе дивизионе мирового хоккея, вчерашней победой над румынами (4:0) обезопасила себя от вылета и возвращения в Дивизион 1В. Задача-минимум выполнена. Но теперь у болельщиков другие аппетиты: подопечные Дмитрия Христича получили возможность пройти турнир экспрессом и сразу пробиться в элиту.

Как прошла игра

Соперники очень хорошо знают друг друга. Ведь за последний год команды пять раз встречалась в официальных и товарищеских матчах.

Начали команды очень осторожно. Никто не шел на риск, поэтому в первой 20-минутке не было не только заброшенных шайб, но и настоящих голевых моментов.

Во втором "сине-желтые" отличились первыми, но гол Денискина после длительной проверки арбитры не засчитали. Шайба отскочила в ворота от ноги нашего нападающего.

И почти сразу украинцы пропустили. Соперники усилиями Лищарчика реализовали численное преимущество. Впрочем еще до перерыва украинцы сравняли результат: отличился Захаров.

В заключительном игровом отрезке наши сначала выдержали бешеное давление "кадры". Выстояли и ответили вторым и третьим взятиями ворот: сначала дубль оформил Захаров, а затем забил Садовиков. А когда Трахт забросил четвертую шайбу, поляки выбросили белый флаг.

Что нужно для выхода в Топ-дивизион

Благодаря победе сборная Украины закрепилась на втором месте Дивизиона 1A с девятью очками в активе за тур до финиша. Напомним, что именно две первые команды по итогам турнира поднимутся в Топ-дивизион.

Турнирная таблица

Великобритания - 9 очков (4 матча) Украина - 9 (4) Италия - 7 (4) Польша - 6 (4) Япония - 1 (3) Румыния - 1 (3)

Заключительный матч чемпионата мира-2025 сборная Украины проведет в субботу, 3 мая, против Японии. Начало игры - в 12:30 по киевскому времени. В случае победы с любым счетом "сине-желтые" гарантируют себе повышение в элитный дивизион.