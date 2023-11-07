У Сенаті США демократи заблокували пакет допомоги Ізраїлю без України
Демократи в Сенаті США заблокували спробу республіканців домогтися схвалення пакета допомоги Ізраїлю без включення в нього поставок для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання пише, що демократи сьогодні заблокували спробу республіканців домогтися швидкого схвалення законопроєкту про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю, який був ухвалений Палатою представників минулого тижня, без забезпечення допомоги Україні.
Сенатор-республіканець Роджер Маршалл сказав, що час має величезне значення, і вкрай важливо, щоб Сенат ні на один день не відкладав доставку важливої допомоги Ізраїлю.
Демократи звинувачують республіканців у політизації питання
Демократи заперечили, наголосивши на важливості надання допомоги Україні, а також Ізраїлю, на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування безпеки кордонів і грошей для протидії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Це все було в запиті на фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів, який президент Джо Байден направив Конгресу минулого місяця.
Також вони звинуватили республіканців у Палаті представників у тому, що вони грають у політику із ситуацією в Ізраїлі, затримують допомогу єврейській державі, прив'язуючи підтримку до скорочення фінансування Податкової служби.
Сенатор Патті Мюррей сказала, що союзники в Україні не можуть дозволити собі відстрочку не більше, ніж їхні союзники в Ізраїлі.
Допомога від США
Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявляли про те, що у відомства залишилося понад 5,4 млрд доларів, які передбачені на військову допомогу Україні.
При цьому новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував конгресменам голосувати за допомогу Ізраїлю окремо. Він вніс у відомство відповідну ініціативу, яку підтримала нижня палата Конгресу.
У Сенаті такий законопроект Джонсона не хочуть навіть розглядати, а у Білому домі пообіцяли, що президент Джо Байден ветує його.
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