У Сенаті США демократи заблокували пакет допомоги Ізраїлю без України

Демократи в Сенаті США заблокували спробу республіканців домогтися схвалення пакета допомоги Ізраїлю без включення в нього поставок для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання пише, що демократи сьогодні заблокували спробу республіканців домогтися швидкого схвалення законопроєкту про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю, який був ухвалений Палатою представників минулого тижня, без забезпечення допомоги Україні.

Сенатор-республіканець Роджер Маршалл сказав, що час має величезне значення, і вкрай важливо, щоб Сенат ні на один день не відкладав доставку важливої допомоги Ізраїлю.

Демократи звинувачують республіканців у політизації питання

Демократи заперечили, наголосивши на важливості надання допомоги Україні, а також Ізраїлю, на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування безпеки кордонів і грошей для протидії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Це все було в запиті на фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів, який президент Джо Байден направив Конгресу минулого місяця.

Також вони звинуватили республіканців у Палаті представників у тому, що вони грають у політику із ситуацією в Ізраїлі, затримують допомогу єврейській державі, прив'язуючи підтримку до скорочення фінансування Податкової служби.

Сенатор Патті Мюррей сказала, що союзники в Україні не можуть дозволити собі відстрочку не більше, ніж їхні союзники в Ізраїлі.

Допомога від США

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявляли про те, що у відомства залишилося понад 5,4 млрд доларів, які передбачені на військову допомогу Україні.

При цьому новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував конгресменам голосувати за допомогу Ізраїлю окремо. Він вніс у відомство відповідну ініціативу, яку підтримала нижня палата Конгресу.

У Сенаті такий законопроект Джонсона не хочуть навіть розглядати, а у Білому домі пообіцяли, що президент Джо Байден ветує його.