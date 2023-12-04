США не зможуть передавати зброю Україні без нового фінансування, - Білий дім

Сполучені Штати Америки не будуть спроможні надавати Україні нову зброю у разі, якщо Конгрес не виділить фінансування для таких постачань. Але є й хороша новина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Він нагадав, що коли США передають Україні зброю із запасів у рамках "пакету скорочення", влада бере гроші, які виділяє Конгрес, і купує нову зброю замість переданої.

"Коли у нас закінчуються гроші на купівлю зброї замість переданої, ми не в змозі продовжувати постачати зброю Україні… Нам потрібно, щоб Конгрес підтримав фінансування у двопартійному порядку. Тому що немає жодного способу обійти просту арифметику, що, коли немає фінансування для надання зброї Україні, ми просто не можемо продовжувати надавати зброю Україні", - додав радник президента США.

За словами Саллівана, Конгрес має "зробити крок вперед", тому що у США "немає чарівного грошового горщика, який ховали десь у кутку".

"Хороша новина полягає в тому, що дуже сильна більшість як демократів, так і республіканців підтримують надання цієї допомоги, так що немає жодних причин, чому вона не повинна бути поставлена на голосування в Палаті представників та Сенаті. І якщо її поставлять на голосування, ми побачимо переважну двопартійну підтримку надання цього фінансування", - додав він.

Нове фінансування допомоги Україні

Нагадаємо, ще у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу близько 105 мільярдів доларів. Пакет передбачає фінансування допомоги Україні понад 61 млрд доларів, фінансування допомоги Ізраїлю і не тільки.

Незабаром після цього спікер Палати представників США Майк Джонсон захотів не об'єднувати Україну та Ізраїль в один пакет. Він вніс законопроект щодо окремої допомоги Ізраїлю на розгляд Палати представників, його підтримали.

При цьому у Сенаті відмовилися навіть розглядати таку ініціативу. Там підтримують пропозицію Байдена.

За інформацією ЗМІ, ініціативу президента винесуть на голосування у верхній палаті Конгресу вже сьогодні, 4 грудня.

Водночас, ті гроші, які США передбачили на допомогу Україні раніше, вже закінчуються.