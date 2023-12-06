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Лідер республіканців у Сенаті заявив, що закликатиме голосувати проти допомоги Україні

США, Середа 06 грудня 2023 00:05
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Лідер республіканців у Сенаті заявив, що закликатиме голосувати проти допомоги Україні Фото: лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що він виступатиме за те, щоб сенатори-республіканці проголосували проти виділення фінансування для допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Ми робимо це, щоб наголосили, сподіваюся, востаннє, що ми наполягаємо на значних змінах на кордоні", - пояснив своє рішення Макконнелл.

Варто зазначити, що 6 грудня в Сенаті (верхня палата Конгресу США) має відбутися розгляд законопроекту про виділення 106 млрд доларів, який запропонував президент США Джо Байден.

Більшість із цих коштів (60 млрд) мають піти на допомогу Україні. Також передбачається фінансування для Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та безпека кордону.

Однак напередодні Демократична та Республіканська партії США провалили переговори щодо фінансування безпеки американського кордону.

Зазначається, що республіканці пообіцяли скасувати пакет допомоги Україні, якщо демократи не погодяться посилити закони США про надання притулку та умовно-дострокове звільнення в імміграційних процедурах.

Голосування щодо допомоги Україні

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван 4 грудня заявив, що Сполучені Штати не зможуть передавати Україні зброю, якщо Конгрес не підтримає законопроєкт про виділення фінансування.

Варто зазначити, що напередодні голосування до США прибули керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

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