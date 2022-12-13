UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна і Польща обговорили ситуацію на кордоні з Білоруссю на тлі раптової перевірки армії

Фото: командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (mil.in.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв обговорив ситуацію на кордоні України та Білорусі з командувачем Оперативного командування видів ЗС Польщі генерал-лейтенантом Томашем Піотровські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Повідомляється, що сторони обговорили безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з "раптовою перевіркою" бойової готовності Збройних сил Білорусі.

Зокрема, Піотровські висловив стурбованість щодо заяви військового керівництва білоруської армії про перекидання військ у визначені райони, проведення інженерного обладнання, організацію охорони й оборони.

У свою чергу Наєв поінформував колегу про можливі сценарії розвитку подій у найближчій перспективі і розповів про покладені завдання на українських військових.

Наєв також звернув увагу на необхідності обміну оперативною інформацією та координації спільних дій. А Піотровські запевнив у повній політичній підтримці та наданні всебічної допомоги Україні від Польщі.

Командувач Об’єднаних Сил наголосив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною та контрольованою. Українські військові продовжують здійснювати посилені заходи безпеки задля швидкого реагування на зростання будь-якої загрози.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

РБК-Україна опитала експертів, як слід розцінювати таку перевірку та чи є в цьому загроза для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьСергій НаєвВійна Росії проти України