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Украина и Польша обсудили ситуацию на границе с Беларусью на фоне внезапной проверки армии

Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (mil.in.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев обсудил ситуацию на границе Украины и Беларуси с командующим Оперативного командования видов ВС Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-белорусской границе в связи с "внезапной проверкой" боевой готовности Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Пиотровски выразил обеспокоенность по поводу заявления военного руководства белорусской армии о перекидывании войск в определенные районы, проведении инженерного оборудования, организации охраны и обороны.

В свою очередь, Наев проинформировал коллегу о возможных сценариях развития событий в ближайшей перспективе и рассказал о возложенных задачах на украинских военных.

Наев также обратил внимание на необходимость обмена оперативной информацией и координации совместных действий. А Пиотровски заверил в полной политической поддержке и всесторонней помощи Украине от Польши.

Командующий Объединенными Силами подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью остается стабильной и контролируемой. Украинские военные продолжают осуществлять усиленные меры безопасности для быстрого реагирования на рост любой угрозы.

Напомним, сегодня в Беларуси объявили внезапную проверку боевой готовности армии.

РБК-Украина опросил экспертов, как следует расценивать такую проверку и есть ли в этом угроза для Украины.

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