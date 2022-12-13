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Білорусь оголосила раптову перевірку бойової готовності армії

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Мінськ, Вівторок 13 грудня 2022 09:36
Білорусь оголосила раптову перевірку бойової готовності армії Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії. Такий наказ віддав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РБ.

"За дорученням президента Республіки Білорусь - головнокомандувача Збройних Сил РБ під керівництвом Державного секретаріату Ради Безпеки розпочато раптову перевірку бойової готовності", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, провести їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, навести переправи через річки Німан та Березина.

Також у Міноборони Білорусі не виключили обмеження пересування цивільних дорогами.

"У цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, міжнародні аналітики ISW схиляються до думки, що Кремль хоче змусити білоруського диктатора Олександра Лукашенка залучити свої війська у війну проти України.

Втім, в українському Генштабі зазначають, наразі готовності до повторного наступу з боку Білорусі наразі не спостерігається.

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