Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)

Підготовка до саміту триває: фото, відео

Оновлено 08:36

Кореспондент РБК-Україна Юлія Акимова зранку слідкує за підготовкою до саміту у Вільнюсі. Наразі на Litexpo збираються учасники саміту, який стартує вже сьогодні.

Станом на 8 годину ранку в медіа-центрі ще небагато журналістів, учасники ж збираються на самій арені Litexpo.

Фото: підготовка до саміту у Вільнюсі триває (Юлія Акимова, РБК-Україна)

Що відомо про саміт у Вільнюсі

Засідання НАТО на рівні лідерів країн та урядів пройде 11-12 липня 2023 року.

Вперше саміт приймає Литва. Заходи відбудуться у конгрес-центрі LITEXPO у столиці.

Вільнюс став "неприступною фортецею" - безпеку під час заходів забезпечують близько 4000 військовослужбовців, небо захищають компекси ППО Patriot і NASAMS.

На саміт запрошено президента України Володимира Зеленського, але до останнього моменту візит був під питанням. Його участь запланована на 12 липня, але формат невідомий.

Україна очікує отримати підтвердження щодо майбутнього вступу в Альянс та гарантії безпеки.

На полях саміту відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО.

В Альянсі анонсують ухвалення рішень про "зближення України з НАТО".

За день до саміту союзники досягли згоди про скасування Плану дій щодо членства на шляху України до вступу в Альянс.

Під час переговорів розглянуть питання вступу Швеції до НАТО, яка отримала офіційне запрошення минулого року.

Порядок денний

У Вільнюсі лідери держав-членів НАТО розглянуть виклики, які стоять перед Альянсом зараз та можуть виникнути в майбутньому з огляду на російську агресію та проблеми тероризму.

Посилення стримування і оборони НАТО

На саміті обговорять втілення нових регіональних планів оборони, нової моделі сил та збільшення кількості підрозділів швидкого реагування до 300 тисяч військовослужбовців.

Допомога Україні

Мова йтиме про узгодження трьох основних аспектів щодо України. Альянс планує затвердити багаторічну програму підтримки для досягнення повної сумісності збройних сил України та НАТО.

Особливу увагу буде приділено темі членства України в Альянсі. Союзники планують посилити політичні зв'язки з нашою країною шляхом запуску нової платформи - Рада Україна-НАТО.

Генсек Єнс Столтенберг також сподівається, що на саміті учасники підтвердять, що Україна стане частиною Альянсу, і узгодять кроки щодо досягнення цієї мети. Зокрема, вже досягнуто консенсусу про відміну ПДЧ для просування України до вступу в НАТО.

Оборонні інвестиції

У Вільнюсі мають узгодити нове зобов'язання щодо інвестицій в оборону. Країни НАТО будуть витрачати щонайменше 2% національного ВВП щорічно на посилення власних оборонних спроможностей.

Партнерство

Північноатлантичний альянс розширюється та посилює співпрацю з партнерами в Європі, Індо-Тихоокеанському регіоні, а також з міжнародними організаціями. На саміті обговорять вступ Швеції, адже це питання все ще відкрите - рішення не ратифікували лише Туреччина та Угорщина.

Обговорення викликів безпеці

Члени Альянсу продовжать спільну роботу задля подолання потенційних загроз. Має бути узгоджений план дій у галузі змін клімату, розширена співпраця з ЄС щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури. Планується запуск інвестиційного фонду для розробки новітніх технологій, зокрема у сфері штучного інтелекту, автономних систем, квантових технологій.

Хто приїде до Вільнюса і чи буде Зеленський на саміті?

Окрім лідерів 31 країни НАТО у Вільнюському саміті також візьмуть участь представники Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї та Євросоюзу.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що це буде перший саміт Фінляндії як члена НАТО, та додав, що "з нетерпінням чекає якнайшвидшого приєднання Швеції", яка подавала заявку на вступ разом із Фінляндією.

Президент України Володимир Зеленський був запрошений на саміт, але до останнього його участь була під питанням. У пресслужбі глави держави заявили, що візит до Вільнюса залежатиме від ситуації на фронті.

Водночас генсек Альянсу Єнс Столтенберг анонсував участь Зеленського у першому засіданні Ради Україна-НАТО 12 липня, але не уточнив формат його виступу. За даними Bloomberg, президент України прибуде до Литви у середу. А в японських ЗМІ анонсують цього дня на полях саміту переговори Зеленського та прем'єра Фуміо Кісіди.

Сам Володимир Зеленський раніше говорив, що "не хоче їхати до Вільнюсу заради розваги", тому очікує на отримання чітких безпекових гарантій від Альянсу, інакше він не бачить резону у зустрічі в столиці Литви.

Фото: у саміті візьмуть участь лідери 31 країни зі складу Альянсу та запрошені союзники (flickr.com/nato)

Програма засідань НАТО

11 червня

09:05 - відкриття Громадського форуму НАТО, розмова з генсеком Єнсом Столтенбергом.

11:00 - виступ генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга перед ЗМІ.

11:30 - 13:00 - прибуття учасників саміту, їх короткі виступи.

13:00 - 13:50 - офіційне відкриття саміту. Генеральний секретар НАТО та президент Литви Гітанас Науседа особисто привітають кожного з глав держав та урядів.

Генеральний секретар НАТО та президент Литви Гітанас Науседа особисто привітають кожного з глав держав та урядів. 14:00-17:00 - зустріч на рівні глав держав і урядів, включно зі Швецією.

15:30 - прибуття голів делегацій із країн-партнерів, їх короткі заяви.

17:00 - пресконференція генсека НАТО.

17:30 - неформальна зустріч на рівні міністрів закордонних справ.

18:00 - засідання на рівні міністрів оборони під головуванням помічника Генерального секретаря з питань оборонної політики та планування.

19:00 - світська вечеря на рівні глав держав і урядів, організована президентом Литовської Республіки у президентському палаці.

20:00 - світська вечеря на рівні міністрів закордонних справ та міністрів оборони у палаці великих князів Литовських.

12 липня

07:30 - жіночий сніданок. За участю жінок-міністрів закордонних справ і оборони Альянсу та інших запрошених гостей. Публічне вступне слово спецпредставника НАТО з питань жінок, миру та безпеки.

07:45 - прибуття національних лідерів, їх короткі заяви.

09:00 - зустріч на рівні глав держав і урядів за участю Швеції, Індо-тихоокеанських партнерів та ЄС.

13:00 - засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів.

15:30 - пресконференція генерального секретаря НАТО.

Фото: саміт відкриють Єнс Столтенберг та Гітанас Науседа (nato.int)

Вступ України в НАТО

На тлі повномасштабного вторгнення РФ 30 серпня 2022 року Україна подала заявку на членство в НАТО у пришвидшеному порядку. Рішення щодо цього питання мають одностайно ухвалити члени Альянсу шляхом офіційного запрошення.

Але через продовження російської агресії в НАТО заявляють, що змістовне обговорення вступу України буде можливим тільки після війни. З цим погоджується й українська влада.

Тому на саміті у Вільнюсі наша країна прагне отримати політичне рішення щодо членства з "дорожною картою" вступу, а також гарантії безпеки на той період, поки Україна не є частиною Альянсу.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що очікує від НАТО єдності в питанні підтримки членства України, узгодження оборонних пакетів підтримки, однак "не тільки обіцянок, але й зрозумілі терміни виконання".

Також метою України на саміті є отримання гарантій безпеки, які необхідні країні, поки вона не стала повноправним членом Альянсу.

"Україна має отримати чіткі гарантії безпеки, доки вона не в НАТО. Тільки за цих умов наша зустріч матиме сенс. Інакше - це чергова політика", - сказав президент.

Фото: Україна очікує від НАТО чітких гарантій безпеки (nato.int)

Зі свого боку в НАТО напередодні саміту анонсували, що у Вільнюсі Україна отримає сигнал "рішучої підтримки". Генсек Єнс Столтенберг заявив про плани узгодити багаторічну програму допомоги та модернізації українських збройних сил для досягнення повної сумісності з НАТО.

Рішенням, яке має "наблизити Україну до НАТО", Столтенберг назвав посилення політичних зв'язків завдяки новій платформі співпраці. Це Рада Україна - НАТО, на якій українська сторона отримає ті самі права, що й всі члени Альянсу за винятком можливості скористатися ст. 5 Договору про колективну оборону.

До того ж генсек НАТО висловив сподівання, що лідери країн-членів Альянсу на саміті підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

В ході тривалих дискусій напередодні саміту союзникам вдалося досяти рішення, яке скоротить шлях нашої країни до вступу в військово-політичний блок. Як повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, члени НАТО домовилися усунути необхідність виконання Україною Плану дій щодо членства.