Столтенберг відповів на умови Ердогана щодо членства Швеції в НАТО
Туреччині не варто забувати про домовленості, які були досягнуті у Мадриді у червні 2022 року. При цьому є всі перспективи, щоб отримати "правильні рішення" щодо членства Швеції до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час спільної прес-конференції із президентом Литви Гітанасом Науседою напередодні Вільнюського саміту.
За його словами, він підтримує амбіції Туреччини стати членом в ЄС, але водночас наголосив про домовленності, які були укладені у Мадриді, треба пам'ятати.
"Зокрема, конкретних умов, яким має відповідати Швеція, щоб стати членом НАТО і фактично Швеції вдалося зробити дуже багато", - зазначив він.
Столтенберг додав, що йому вдалося порозмовляти з президентом Туреччини Ердоганом кілька тижнів тому та їх розмова "була конструктивною".
"Ми поговорили про важливість впровадження постійного механізму, який було встановлено Швецією, Фінляндією та НАТО. І була зустріч кілька днів тому у Брюсселі. Справді прогрес є очевидним. Сьогодні будуть ще інші перемовини", - розповів він.
Він висловив переконання, що є всі перспективи, аби отримати правильні рішення щодо членства Швеції в НАТО.
"Звичайно, ми не говоримо про гарантії. Але зараз є правильний час під час саміту, коли лідери можуть висловити всі свої побоювання і досягти прогресу", - констатував Столтенберг.
Вступ Швеції до НАТО
Швеція подала заявку на вступ до Альянсу у 2022 році. Її ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини. У червні 2022 року міністри закордонних справ Туреччини, Швеції та Фінляндія підписали тристоронній меморандум, в якому було окреслено аспекти підтримки трьох країн один одному у питаннях загроз безпеці. Нещодавно Ердоган заявив, що Туреччина схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО після того, як Євросоюз відкриє шлях для приєднання Анкари до блоку.
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