Столтенберг: перемога України у війні є умовою для обговорення її членства в НАТО
Умовою будь-якого змістовного обговорення членства України в НАТО є її перемога у війні над Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції.
Він зазначив, що зараз союзники по Альянсу згодні з кількома важливими речами. Зокрема, вони підтримують політику відкритих дверей, а також членство України в НАТО в майбутньому.
"Ми всі згодні, що Україна стане членом цього Альянсу. І ми всі згодні, що союзники по НАТО та Україна повинні вирішити, коли настане час запросити Україну стати членом Альянсу", - додав Столтенберг.
За його словами, країни-члени НАТО вважають, що найбільш термінове завдання зараз - забезпечити перемогу України як суверенної та незалежної держави.
"Бо якщо президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) виграє цю війну, то питання про членство більше не обговорюватиметься взагалі. Тому основна увага має бути зосереджена на тому, як забезпечити перемогу України, і це є умовою для будь-якого змістовного обговорення подальшого членства", - наголосив генсек.
Членство України в НАТО
Нагадаємо, на саміті у Бухаресті 2008 року країни-члени НАТО пообіцяли, що Україна в майбутньому стане частиною Альянсу. З того часу будь-якої конкретики з цього питання не звучало.
Наша країна очікує, що переломним стане саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня. Західні лідери заявляють про можливість запрошення України до Альянсу за підсумками зустрічі. Таку ідею вже підтримав президент Польщі Анджей Дуда.
Водночас, Україна хоче отримати і гарантії безпеки, які зможуть стримати Росію від повторного нападу до того, як наша країна стане частиною НАТО. Перші домовленості розраховують затвердити також на майбутньому саміті.
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