Україна і Молдова готові до синхронного початку переговорів про вступ до ЄС, - Сибіга

Україна і Молдова мають разом розпочати вступні переговори з Євросоюзом. Для цього все готово.
Про це під час підходу до преси з міністром закордонних справ Румунії Оаною Цою заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондент РБК-Україна.
Сибіга наголосив, що шлях України та Молдови до Євросоюзу так само неподільний, як і безпека двох країн. І це відповідає національним інтересам Румунії.
"Сила і вплив українсько-молдовської єдності на шляху до Європейського Союзу спрацьовували вже неодноразово, і ми повинні зберігати цю єдність у найвідповідальніші моменти, щоб домогтися спільного успіху. Ми повинні відкрити перші кластери разом із Молдовою, разом, все для цього готово", - додав глава МЗС.
Нагадаємо, ще 21 травня президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна готова до того, щоб розпочати переговори про вступ до ЄС.
Єдиною перешкодою для старту переговорів є вето Угорщини.
27 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан неодноразово заявляв, що вступ України до ЄС нібито "знищить Угорщину" і втягне блок у війну з Росією.
Також він стверджує, що більшість угорців виступають проти членства України в Євросоюзі.
Водночас у Молдови такої проблеми немає. Ще наприкінці червня президент Румунії Нікушор Дан заявляв, що переговори щодо її вступу до ЄС розпочнуться 4 липня. Але пізніше він визнав, що така інформація була помилковою.