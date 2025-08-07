Україна і Молдова готові до синхронного початку переговорів про вступ до ЄС, - Сибіга

Сибіга наголосив, що шлях України та Молдови до Євросоюзу так само неподільний, як і безпека двох країн. І це відповідає національним інтересам Румунії.

"Сила і вплив українсько-молдовської єдності на шляху до Європейського Союзу спрацьовували вже неодноразово, і ми повинні зберігати цю єдність у найвідповідальніші моменти, щоб домогтися спільного успіху. Ми повинні відкрити перші кластери разом із Молдовою, разом, все для цього готово", - додав глава МЗС.