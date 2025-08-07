Украина и Молдова готовы к синхронному началу переговоров о вступлении в ЕС, - Сибига

Украина и Молдова должны вместе начать вступительные переговоры с Евросоюзом. Для этого все готово.
Об этом во время подхода к прессе с министром иностранных дел Румынии Оаной Цою заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает корреспондент РБК-Украина.
Сибига подчеркнул, что путь Украины и Молдовы в Евросоюз так же неделим, как и безопасность двух стран. И это соответствует национальным интересам Румынии.
"Сила и влияние украинско-молдавского единства на пути в Европейский Союз срабатывали уже неоднократно и мы должны сохранять это единство в наиболее ответственные моменты, чтобы добиться общего успеха. Мы должны открыть первые кластеры вместе с Молдовой, вместе, все для этого готово", - добавил глава МИД.
Напомним, еще 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина готова к тому, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС.
Единственным препятствием для старта переговоров является вето Венгрии.
27 июля премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что вступление Украины в ЕС якобы "уничтожит Венгрию" и втянет блок в войну с Россией.
Также он утверждает, что большинство венгров выступают против членства Украины в Евросоюзе.
В то же время у Молдовы такой проблемы нет. Еще в конце июня президент Румынии Никушор Дан заявлял, что переговоры о ее вступлении в ЕС начнутся 4 июля. Но позже он признал, что такая информация была ошибочной.