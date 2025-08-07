Украина и Молдова готовы к синхронному началу переговоров о вступлении в ЕС, - Сибига

Переговоры о вступлении в ЕС

Напомним, еще 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина готова к тому, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС.

Единственным препятствием для старта переговоров является вето Венгрии.

27 июля премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что вступление Украины в ЕС якобы "уничтожит Венгрию" и втянет блок в войну с Россией.

Также он утверждает, что большинство венгров выступают против членства Украины в Евросоюзе.

В то же время у Молдовы такой проблемы нет. Еще в конце июня президент Румынии Никушор Дан заявлял, что переговоры о ее вступлении в ЕС начнутся 4 июля. Но позже он признал, что такая информация была ошибочной.