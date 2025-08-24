UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Україна і Канада підписали план дій щодо безпекової угоди: що він передбачає

Фото: український президент Володимир Зеленський та прем'єр Канади Макр Карні (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна та Канада офіційно запустили план дій із реалізації угоди про безпекову співпрацю. Документ передбачає відразу низку гілок співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Під час сьогоднішньої зустрічі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали план дій з реалізації угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.

Цей план визначає основні напрями та механізми реалізації двосторонньої співпраці в безпековій сфері. Він охоплює:

  • військову підготовку,
  • розбудову оборонних спроможностей,
  • обмін розвідувальною інформацією,
  • кібербезпеку,
  • боротьбу з тероризмом та гібридними загрозами.

Зауважимо, що Україна й Канада уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки 24 лютого минулого року. На той момент Канада була першою країною з-поза меж Європи, яка засвідчила свої безпекові зобов’язання щодо України.

Таким чином держави започаткували стратегічне безпекове партнерство в різних сферах.

Угода про оборону

Також у присутності Зеленського й Карні міністр оборони України Денис Шмигаль і міністр оборони Канади Девід Макгінті підписали лист про наміри між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади щодо спільного виробництва оборонної продукції в Канаді та Україні.

Документ засвідчує намір Канади фінансувати спільне виробництво оборонної продукції українського походження в Канаді та Україні для допомоги Києву та вдосконалення спільно виготовленої продукції.

Угода про митницю

Міністр фінансів України Сергій Марченко та надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Наталка Цмоць підписали угоду між Україною та Канадою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.

Документ передбачає обмін інформацією про митне законодавство держав і:

  • практику його застосування,
  • розвиток навчання й підвищення кваліфікації,
  • партнерство у сфері організації митного контролю,
  • боротьби з митними правопорушеннями,
  • залучення міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України прем’єр-міністр Канади Марк Карні вперше відвідав Київ. Під час візиту він заявив про посилення підтримки України.

Варто відзначити, що протягом візиту Карні вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром України Юлією Свириденко та міністрами Кабінету міністрів України.

РБК-Україна також детально описало, що саме Україна отримає в новому пакеті допомоги від Канади крім ППО та дронів.

Крім того, зауважимо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог приїхав до Києва у День незалежності, 24 серпня. Він взяв участь в урочистих заходах.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаКанада