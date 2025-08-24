Україна і Канада підписали план дій щодо безпекової угоди: що він передбачає

Україна та Канада офіційно запустили план дій із реалізації угоди про безпекову співпрацю. Документ передбачає відразу низку гілок співпраці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Під час сьогоднішньої зустрічі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали план дій з реалізації угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.
Цей план визначає основні напрями та механізми реалізації двосторонньої співпраці в безпековій сфері. Він охоплює:
Зауважимо, що Україна й Канада уклали угоду про співробітництво у сфері безпеки 24 лютого минулого року. На той момент Канада була першою країною з-поза меж Європи, яка засвідчила свої безпекові зобов’язання щодо України.
Таким чином держави започаткували стратегічне безпекове партнерство в різних сферах.
Також у присутності Зеленського й Карні міністр оборони України Денис Шмигаль і міністр оборони Канади Девід Макгінті підписали лист про наміри між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади щодо спільного виробництва оборонної продукції в Канаді та Україні.
Документ засвідчує намір Канади фінансувати спільне виробництво оборонної продукції українського походження в Канаді та Україні для допомоги Києву та вдосконалення спільно виготовленої продукції.
Міністр фінансів України Сергій Марченко та надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Наталка Цмоць підписали угоду між Україною та Канадою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.
Документ передбачає обмін інформацією про митне законодавство держав і:
Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України прем’єр-міністр Канади Марк Карні вперше відвідав Київ. Під час візиту він заявив про посилення підтримки України.
Варто відзначити, що протягом візиту Карні вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром України Юлією Свириденко та міністрами Кабінету міністрів України.
Крім того, зауважимо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог приїхав до Києва у День незалежності, 24 серпня. Він взяв участь в урочистих заходах.