Прем'єр-міністр Канади Карні вперше прибув до Києва

Неділя 24 серпня 2025 09:39
Прем'єр-міністр Канади Карні вперше прибув до Києва Фото: Прем’єр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У День Незалежності України прем’єр-міністр Канади Марк Карні вперше відвідав Київ. Він заявив про посилення підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Карні у соцмережі Х.

Карні повідомив про свій візит на сторінці в X, підкресливши важливість цього моменту для України.

"У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї країни Канада посилює нашу підтримку та зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні", - зазначив він.

Це перший візит глави канадського уряду до України.

Допомога канадського уряду

Нагадаємо, стало відомо, що Канада виділить 20 млн канадських доларів (близько 15 млн доларів США) на ремонт та обслуговування українських танків Leopard 2 у Польщі.

Глава Міноборони також підтвердив оголошене в червні премʼєр-міністром Канади Марком Карні виділення ще 2 млрд канадських доларів (1,48 млрд доларів США) на військову допомогу Україні.

