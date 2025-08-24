RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украина и Канада подписали план действий по сделке о безопасности: что он предусматривает

Фото: украинский президент Владимир Зеленский и премьер Канады Макр Карни (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина и Канада официально запустили план действий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ предусматривает сразу ряд ветвей сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Во время сегодняшней встречи президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали план действий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой.

Этот план определяет основные направления и механизмы реализации двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Он охватывает:

  • военную подготовку,
  • развитие оборонных возможностей,
  • обмен разведывательной информацией,
  • кибербезопасность,
  • борьбу с терроризмом и гибридными угрозами.

Заметим, что Украина и Канада заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности 24 февраля прошлого года. На тот момент Канада была первой страной из-за пределов Европы, которая засвидетельствовала свои обязательства по безопасности в отношении Украины.

Таким образом государства начали стратегическое партнерство по безопасности в различных сферах.

Соглашение об обороне

Также в присутствии Зеленского и Карни министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Канады Дэвид Макгинти подписали письмо о намерениях между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады о совместном производстве оборонной продукции в Канаде и Украине.

Документ удостоверяет намерение Канады финансировать совместное производство оборонной продукции украинского происхождения в Канаде и Украине для помощи Киеву и совершенствования совместно изготовленной продукции.

Соглашение о таможне

Министр финансов Украины Сергей Марченко и чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Наталка Цмоць подписали соглашение между Украиной и Канадой о взаимной административной помощи в таможенных делах.

Документ предусматривает обмен информацией о таможенном законодательстве государств и:

  • практике его применения,
  • развитие обучения и повышение квалификации,
  • партнерство в сфере организации таможенного контроля,
  • борьбы с таможенными правонарушениями,
  • привлечение международной технической помощи.

Напомним, что сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины премьер-министр Канады Марк Карни впервые посетил Киев. Во время визита он заявил об усилении поддержки Украины.

Стоит отметить, что в течение визита Карни уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министрами Кабинета министров Украины.

РБК-Украина также подробно описало, что именно Украина получит в новом пакете помощи от Канады кроме ПВО и дронов.

Кроме того, заметим, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог приехал в Киев в День независимости, 24 августа. Он принял участие в торжественных мероприятиях.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаКанада