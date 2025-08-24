Украина и Канада подписали план действий по сделке о безопасности: что он предусматривает

Во время сегодняшней встречи президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали план действий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой.

Этот план определяет основные направления и механизмы реализации двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Он охватывает:

военную подготовку,

развитие оборонных возможностей,

обмен разведывательной информацией,

кибербезопасность,

борьбу с терроризмом и гибридными угрозами.

Заметим, что Украина и Канада заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности 24 февраля прошлого года. На тот момент Канада была первой страной из-за пределов Европы, которая засвидетельствовала свои обязательства по безопасности в отношении Украины.

Таким образом государства начали стратегическое партнерство по безопасности в различных сферах.

Соглашение об обороне

Также в присутствии Зеленского и Карни министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Канады Дэвид Макгинти подписали письмо о намерениях между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады о совместном производстве оборонной продукции в Канаде и Украине.

Документ удостоверяет намерение Канады финансировать совместное производство оборонной продукции украинского происхождения в Канаде и Украине для помощи Киеву и совершенствования совместно изготовленной продукции.

Соглашение о таможне

Министр финансов Украины Сергей Марченко и чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Наталка Цмоць подписали соглашение между Украиной и Канадой о взаимной административной помощи в таможенных делах.

Документ предусматривает обмен информацией о таможенном законодательстве государств и: