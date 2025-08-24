Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва: перші подробиці
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог приїхав до Києва у День незалежності, 24 серпня. Він взяв участь в урочистих заходах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію урочистостей з нагоди Дня незалежності.
Келлог був присутній на урочистості з нагоди Дня незалежності на Софійській площі у центрі Києва. Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням.
Крім того, разом з Келлогом участь у заході взяли представники та посадовці інших країн, зокрема прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Серед іноземних гостей:
- міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії та Канади;
- міністр у справах ветеранів Британії.
"Український народ пройшов один із найскладніших в Європі шляхів, але зберігся, не впав, не розчинився і не втратив своєї країни. Довгі часи українцям доводилося боротися за свої національні права. Але разом за разом наші люди доводили, що українські мрії все ж будуть здійснювати на нашій українській землі", - сказав Зеленський.
Візит Келлога
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що спецпредставник президента США Кіт Келлог приїде до України 24-25 серпня.
Востаннє Келлог відвідував Україну у середині липня. Як відомо, його візит тривав кілька днів.
Також Келлог та Зеленський проводили зустріч 18 серпня, коли президент України приїжджав до Вашингтона на переговори з Дональдом Трампом та європейськими лідерами.