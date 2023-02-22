Україна хоче ввести санкції проти всіх банківських та небанківських установ РФ

Верховна Рада може затвердити рішення щодо застосування секторальних спеціальних економічних санкцій до фінансових установ Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови на сайті ВР.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вніс до Ради постанову про затвердження рішення РНБО щодо застосування санкцій до фінансових установ РФ.
РНБО вирішила застосувати секторальні спеціальні економічні санкції до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в Росії строком на 50 років. У список входить центральний банк РФ, небанківські кредитні організації, оператори платіжних систем, професійні учасники фондового ринку, страхові компанії, інвестфонди та інших фінустанов, що зареєстровані та надають послуги в Росії.
Санкції включають 10 пунктів, зокрема:
Фізичним та юридичним особам також забороняється вчиняти дії, що призводять до порушення та уникнення введених обмежень.
Нагадаємо, посли ЄС збираються сьогодні озвучити рішення щодо 10 пакету санкцій проти Росії.
До того ж, посли ЄС погодили продовження санкцій проти режиму Олександра Лукашенка та його оточення.
Окрім того, нові санкції США можуть торкнутися 200 російських фізичних та юридичних осіб.
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