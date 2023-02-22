Ще на рік. Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка і його оточення

Посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення. Йдеться про термін в один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС погодили продовження на 1 рік візових заборон/замороження активів для 195 осіб та 34 організацій з Білорусі, включно з Лукашенком та його найближчим оточенням", - написав журналіст.

У коментарях під постом Йозвяк також додав, що в ЄС планують нові санкції проти білоруського режиму, але про них ще не домовилися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що постійні представники країн Європейського Союзу планують остаточно узгодити десятий пакет санкцій проти Росії та обмеження проти Білорусі на засіданні 22 лютого.

Також ми повідомляли, що у Литві пропонують ввести штрафи за порушення санкцій проти РФ та Білорусі, ці заходи пропонується запровадити з 15 березня і на рік.

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