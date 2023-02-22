Україна хоче ввести санкції проти всіх банківських та небанківських установ РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови на сайті ВР.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вніс до Ради постанову про затвердження рішення РНБО щодо застосування санкцій до фінансових установ РФ.

РНБО вирішила застосувати секторальні спеціальні економічні санкції до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в Росії строком на 50 років. У список входить центральний банк РФ, небанківські кредитні організації, оператори платіжних систем, професійні учасники фондового ринку, страхові компанії, інвестфонди та інших фінустанов, що зареєстровані та надають послуги в Росії.

Санкції включають 10 пунктів, зокрема:

зупинка операцій з активами, що належать фінустановам РФ;

заборона встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських;

заборона укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ;

купівля цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінустанов РФ, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінустановами РФ;

анулювання реєстрації та заборона нових реєстрацій Нацбанком міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінустанова РФ, та її учасників, а також учасника фінустанови РФ міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

Фізичним та юридичним особам також забороняється вчиняти дії, що призводять до порушення та уникнення введених обмежень.