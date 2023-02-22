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Украина хочет ввести санкции против всех банковских и небанковских учреждений РФ

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Среда 22 февраля 2023 13:56
Украина хочет ввести санкции против всех банковских и небанковских учреждений РФ Фото: Украина хочет ввести санкции против всех банковских и небанковских учреждений РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада может утвердить решение о применении специальных секторальных экономических санкций в отношении финансовым учреждениям России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на проект постановления на сайте ВР.

Отметим, что президент Владимир Зеленский внес в Раду постановление об утверждении решения СНБО по применению санкций против финансовых учреждений РФ.

СНБО решил применить секторальные специальные экономические санкции ко всем зарегистрированным банкам, которые находятся в России сроком на 50 лет. В список входит центральный банк РФ, небанковские кредитные организации, операторы платежных систем, профессиональные участники фондового рынка, страховые компании, инвестфонды и другие финучреждения, которые зарегистрированные и оказывают услуги в России.

Санкции включают 10 пунктов, в том числе:

  • остановка операций с активами, которые принадлежат финучреждениям РФ;
  • запрет на установление деловых отношений, в том числе корреспондентских;
  • запрет заключения сделок и произведение инвестиций в пользу финучреждений РФ;
  • покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения РФ, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездного) ценных бумаг в пользу Украины;
  • остановка выполнения экономических и денежных обязательств в пользу финучреждений РФ, остановка обслуживания электронных платежных средств (переводы, осуществление расчетов и выдача наличных), эмитированных финучреждениями РФ;
  • аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ, и его участников, а также участника финучреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.

Физическим и юридическим лицам также запрещается совершать действия, которые приводят к нарушению и избеганию введенных ограничений.

Напомним, послы ЕС собираются сегодня озвучить решение о 10 пакете санкций против России.

К тому же послы ЕС согласовали продление санкций против режима Александра Лукашенко и его окружения.

Кроме того, новые санкции США могут затронуть 200 российских физических и юридических лиц.

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