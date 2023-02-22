Украина хочет ввести санкции против всех банковских и небанковских учреждений РФ

Верховная Рада может утвердить решение о применении специальных секторальных экономических санкций в отношении финансовым учреждениям России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на проект постановления на сайте ВР.

Отметим, что президент Владимир Зеленский внес в Раду постановление об утверждении решения СНБО по применению санкций против финансовых учреждений РФ.

СНБО решил применить секторальные специальные экономические санкции ко всем зарегистрированным банкам, которые находятся в России сроком на 50 лет. В список входит центральный банк РФ, небанковские кредитные организации, операторы платежных систем, профессиональные участники фондового рынка, страховые компании, инвестфонды и другие финучреждения, которые зарегистрированные и оказывают услуги в России.

Санкции включают 10 пунктов, в том числе:

остановка операций с активами, которые принадлежат финучреждениям РФ;

запрет на установление деловых отношений, в том числе корреспондентских;

запрет заключения сделок и произведение инвестиций в пользу финучреждений РФ;

покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения РФ, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездного) ценных бумаг в пользу Украины;

остановка выполнения экономических и денежных обязательств в пользу финучреждений РФ, остановка обслуживания электронных платежных средств (переводы, осуществление расчетов и выдача наличных), эмитированных финучреждениями РФ;

аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ, и его участников, а также участника финучреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.

Физическим и юридическим лицам также запрещается совершать действия, которые приводят к нарушению и избеганию введенных ограничений.