Зеленский объяснил идею РФ о "перемирии" на 9 мая и назвал главный риск

Кремль стремится к кратковременному перемирию главным образом для того, чтобы обезопасить военный парад в Москве от потенциальных украинских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Bloomberg .

Намерения РФ

Владимир Зеленский считает, что российское руководство хочет использовать одно- или многодневное прекращение огня исключительно для защиты своего ежегодного военного парада. После этого атаки, вероятно, будут возобновлены.

"Они хотят, чтобы парад прошел спокойно в течение нескольких часов, а затем возобновил атаки", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не позволит сделать это прекращение огня тактическим обманом со стороны России.

Реакция Украины

В то же время глава государства отметил, что поддерживает инициативы по прекращению огня, которые реально помогают защитить гражданское население и способствуют обмену пленными.

"Мы всегда положительно реагируем на настоящие предложения о прекращении огня с Россией, если такие существуют", - добавил Зеленский.