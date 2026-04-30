ua en ru
Чт, 30 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский объяснил идею РФ о "перемирии" на 9 мая и назвал главный риск

16:35 30.04.2026 Чт
2 мин
Президент объяснил, зачем Кремлю нужна пауза
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Кремль стремится к кратковременному перемирию главным образом для того, чтобы обезопасить военный парад в Москве от потенциальных украинских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Bloomberg.

Читайте также: Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Намерения РФ

Владимир Зеленский считает, что российское руководство хочет использовать одно- или многодневное прекращение огня исключительно для защиты своего ежегодного военного парада. После этого атаки, вероятно, будут возобновлены.

"Они хотят, чтобы парад прошел спокойно в течение нескольких часов, а затем возобновил атаки", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не позволит сделать это прекращение огня тактическим обманом со стороны России.

Реакция Украины

В то же время глава государства отметил, что поддерживает инициативы по прекращению огня, которые реально помогают защитить гражданское население и способствуют обмену пленными.

"Мы всегда положительно реагируем на настоящие предложения о прекращении огня с Россией, если такие существуют", - добавил Зеленский.

Перемирие на парад

Напомним, что вопрос вероятного "перемирия" к 9 мая в последние дни стал одной из главных тем в информационном пространстве.

В частности, в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) отмечали, что российский диктатор Путин предлагает перемирие, поскольку не может гарантировать безопасность даже в Москве. Эксперты отмечают, что эта инициатива не имеет ничего общего с намерениями достичь мира.

Между тем в Кремле сделали новое заявление о "перемирии" на 9 мая, отмечая, что окончательное решение должен принять лично российский диктатор, однако четких дат или условий до сих пор не определено.

В ответ на это украинская власть решила проверить информационный фон. Как сообщалось ранее, Украина выяснит у команды Трампа детали предложения РФ о "перемирии" на 9 мая. Руководство государства неоднократно подчеркивало, что страна готова к миру, но не к иллюзиям и тактическим манипуляциям со стороны врага.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Парад в Москве Война в Украине
Новости
Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Аналитика
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
