Україна хоче, щоб Мексика, Перу та Еквадор допомогли повернути депортованих дітей

Українська делегація на чолі з радницею - уповноваженою президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'єю Герасимчук відвідала Мексику, Перу та Еквадор. Відбулися зустрічі з парламентарями, представниками урядів цих країн, омбудсменами, громадськими активістами та журналістами.

Як зазначають в МЗС, представники України розповіли про факти вбивств і поранень українських дітей під час війни, сексуальне насильство, депортацію та примусове переміщення українських дітей з боку РФ.

Герасимчук запросила експертів з Мексики, Еквадору та Перу долучитися до роботи Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA.

У складі делегації також були двоє українців, які розповіли свої історії. Один із них дитиною пережив блокаду Маріуполя у 2022 році, його викрали росіяни та примусово перемістили на тимчасово окуповані території. Другий зростав і навчався в окупованому Луганську.