UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Україна хоче, щоб Мексика, Перу та Еквадор допомогли повернути депортованих дітей

Фото: Мексика, Перу та Еквадор можуть допомогти з поверненням українських дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна хоче, щоб Мексика, Перу та Еквадор приєдналися до коаліції з повернення українських дітей, яких депортувала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Українська делегація на чолі з радницею - уповноваженою президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'єю Герасимчук відвідала Мексику, Перу та Еквадор. Відбулися зустрічі з парламентарями, представниками урядів цих країн, омбудсменами, громадськими активістами та журналістами.

Як зазначають в МЗС, представники України розповіли про факти вбивств і поранень українських дітей під час війни, сексуальне насильство, депортацію та примусове переміщення українських дітей з боку РФ.

Герасимчук запросила експертів з Мексики, Еквадору та Перу долучитися до роботи Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA. 

У складі делегації також були двоє українців, які розповіли свої історії. Один із них дитиною пережив блокаду Маріуполя у 2022 році, його викрали росіяни та примусово перемістили на тимчасово окуповані території. Другий зростав і навчався в окупованому Луганську. 

Депортація українських дітей

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що РФ депортувала понад 19 тисяч дітей з України. За його словами, також існує ризик депортації 1,5 млн дітей, які перебувають на окупованих територіях України.

В Україні ініціювали створення реєстру депортованих Росією дітей.

Нагадаємо, днями з окупованих територій та РФ вдалося повернути ще трьох українських дітей.

Варто додати, що Міжнародний кримінальний суд ще у 2022 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російського омбудсмена у справі про депортацію українських дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаПеруМексикаЭквадорДіти