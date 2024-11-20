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Скільки дітей депортувала Росія з початку повномасштабної війни: відповідь омбудсмена

Київ , Середа 20 листопада 2024 11:04
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Скільки дітей депортувала Росія з початку повномасштабної війни: відповідь омбудсмена Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія за тисячу днів повномасштабної війни депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути 1012 маленьких українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

За підтвердженими даними від початку повномасштабного російського вторгнення Росії в Україні

  • 592 дитини загинули;
  • 1702 - отримали поранення;
  • 1934 - вважаються зниклими;
  • 19 546 - депортовані або примусово переміщені.

За словами омбудсмена, зусиллями державних органів, міжнародних партнерів і громадських організацій вдалося повернули 1012 дітей з тимчасово окупованих територій України та РФ.

Лубінець нагадав, що сьогодні, 20 листопада, у світі відзначають День дитини. Саме цього дня Генасамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини та Конвенцію про права дитини.

Депортація українських дітей

За словами омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, є ризик депортації 1,5 млн українських дітей, які перебувають на окупованих територіях України. Лубінець зазначив, що повернення дітей - це складний процес, оскільки РФ відмовляється співпрацювати, а кожний випадок розглядається окремо.

Додамо, що Міжнародний кримінальний суд ще у 2022 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російського омбудсмена у справі про депортацію українських дітей.

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Війна в Україні Дмитро Лубінець Діти
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