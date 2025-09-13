Украина хочет, чтобы Мексика, Перу и Эквадор помогли вернуть депортированных детей

Украина хочет, чтобы Мексика, Перу и Эквадор присоединились к коалиции по возвращению украинских детей, которых депортировала Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
Украинская делегация во главе с советником - уполномоченным президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарьей Герасимчук посетила Мексику, Перу и Эквадор. Состоялись встречи с парламентариями, представителями правительств этих стран, омбудсменами, общественными активистами и журналистами.
Как отмечают в МИД, представители Украины рассказали о фактах убийств и ранений украинских детей во время войны, сексуальном насилии, депортации и принудительном перемещении украинских детей со стороны РФ.
Герасимчук пригласила экспертов из Мексики, Эквадора и Перу присоединиться к работе Международной экспертной группы Bring Kids Back UA.
В составе делегации также были двое украинцев, которые рассказали свои истории. Один из них ребенком пережил блокаду Мариуполя в 2022 году, его похитили россияне и принудительно переместили на временно оккупированные территории. Второй рос и учился в оккупированном Луганске.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что РФ депортировала более 19 тысяч детей из Украины. По его словам, также существует риск депортации 1,5 млн детей, которые находятся на оккупированных территориях Украины.
В Украине инициировали создание реестра депортированных Россией детей.
Напомним, на днях с оккупированных территорий и РФ удалось вернуть еще трех украинских детей.
Стоит добавить, что Международный уголовный суд еще в 2022 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского омбудсмена по делу о депортации украинских детей.