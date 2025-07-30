Таємно вчились в українській школі: з окупованих територій та РФ повернули трьох дітей

Фото: з окупованих територій та РФ повернули трьох дітей (Getty Images)

До України з Росії та тимчасово окупованих територій вдалось повернути трьох дітей, які відтепер об'єднались з родинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще трьох українських дітей з тимчасово окупованих територій та з території Росії", - зазначив Єрмак. За його словами, двоє підлітків, 16 та 17 років, попри постійний тиск і погрози окупантів, відмовлялися відвідувати російську школу та продовжували таємно навчатися онлайн в українській школі, ризикуючи своєю безпекою. "Також повернули 8-річну дівчинку, яка кілька років перебувала в Росії. Після тривалої розлуки вона нарешті знову зі своєю родиною. Дякую команді Helping to Leave за допомогу у порятунку дітей", - додав керівник Офісу президента.