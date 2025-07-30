Таємно вчились в українській школі: з окупованих територій та РФ повернули трьох дітей
До України з Росії та тимчасово окупованих територій вдалось повернути трьох дітей, які відтепер об'єднались з родинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще трьох українських дітей з тимчасово окупованих територій та з території Росії", - зазначив Єрмак.
За його словами, двоє підлітків, 16 та 17 років, попри постійний тиск і погрози окупантів, відмовлялися відвідувати російську школу та продовжували таємно навчатися онлайн в українській школі, ризикуючи своєю безпекою.
"Також повернули 8-річну дівчинку, яка кілька років перебувала в Росії. Після тривалої розлуки вона нарешті знову зі своєю родиною. Дякую команді Helping to Leave за допомогу у порятунку дітей", - додав керівник Офісу президента.
Викрадення українських дітей Росією
З початку повномасштабного вторгнення Росія вивозила українських дітей із тимчасово окупованих територій. Частину з них незаконно усиновлюють у Росії.
Нагадаємо, що СБУ встановили обставини, детальний маршрут та всіх причетних до депортації двох малолітніх дітей з України до РФ, а також примусового переміщення ще 46 дітей до тимчасово окупованого Криму.
Раніше у Конгресі представили резолюцію із засудженням викрадення та насильницького переміщення українських дітей з боку країни-терориста РФ.
Більше подробиць про те, як Росія краде і ламає українських дітей – читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.