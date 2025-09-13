ua en ru
Україна хоче, щоб Мексика, Перу та Еквадор допомогли повернути депортованих дітей

Субота 13 вересня 2025 12:44
Україна хоче, щоб Мексика, Перу та Еквадор допомогли повернути депортованих дітей Фото: Мексика, Перу та Еквадор можуть допомогти з поверненням українських дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна хоче, щоб Мексика, Перу та Еквадор приєдналися до коаліції з повернення українських дітей, яких депортувала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Українська делегація на чолі з радницею - уповноваженою президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'єю Герасимчук відвідала Мексику, Перу та Еквадор. Відбулися зустрічі з парламентарями, представниками урядів цих країн, омбудсменами, громадськими активістами та журналістами.

Як зазначають в МЗС, представники України розповіли про факти вбивств і поранень українських дітей під час війни, сексуальне насильство, депортацію та примусове переміщення українських дітей з боку РФ.

Герасимчук запросила експертів з Мексики, Еквадору та Перу долучитися до роботи Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA.

У складі делегації також були двоє українців, які розповіли свої історії. Один із них дитиною пережив блокаду Маріуполя у 2022 році, його викрали росіяни та примусово перемістили на тимчасово окуповані території. Другий зростав і навчався в окупованому Луганську.

Депортація українських дітей

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що РФ депортувала понад 19 тисяч дітей з України. За його словами, також існує ризик депортації 1,5 млн дітей, які перебувають на окупованих територіях України.

В Україні ініціювали створення реєстру депортованих Росією дітей.

Нагадаємо, днями з окупованих територій та РФ вдалося повернути ще трьох українських дітей.

Варто додати, що Міжнародний кримінальний суд ще у 2022 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російського омбудсмена у справі про депортацію українських дітей.

Україна Перу Мексика Эквадор Діти
