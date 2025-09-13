Украина хочет, чтобы Мексика, Перу и Эквадор помогли вернуть депортированных детей

Украина хочет, чтобы Мексика, Перу и Эквадор присоединились к коалиции по возвращению украинских детей, которых депортировала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Украинская делегация во главе с советником - уполномоченным президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарьей Герасимчук посетила Мексику, Перу и Эквадор. Состоялись встречи с парламентариями, представителями правительств этих стран, омбудсменами, общественными активистами и журналистами.

Как отмечают в МИД, представители Украины рассказали о фактах убийств и ранений украинских детей во время войны, сексуальном насилии, депортации и принудительном перемещении украинских детей со стороны РФ.

Герасимчук пригласила экспертов из Мексики, Эквадора и Перу присоединиться к работе Международной экспертной группы Bring Kids Back UA.

В составе делегации также были двое украинцев, которые рассказали свои истории. Один из них ребенком пережил блокаду Мариуполя в 2022 году, его похитили россияне и принудительно переместили на временно оккупированные территории. Второй рос и учился в оккупированном Луганске.