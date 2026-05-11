Україна хоче "аеропортне перемир'я" з Росією і розраховує на ЄС

Цю ідею Сибіга озвучив під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

За словами міністра, Києву "ймовірно, потрібна нова роль Європи" у мирних переговорах, оскільки дипломатичний процес під егідою США сповільнився, а російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до ширшої угоди про припинення війни.

"Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого "аеропортового перемир’я", - додав він.

За задумом Києва, сторони мали б утриматися від ударів по аеропортах. Очільник українського зовнішньополітичного відомства висловив переконання, що Росія також може бути зацікавлена у такій домовленості, оскільки великі російські аеропорти дедалі частіше стають цілями українських далекобійних атак.

Сибіга припустив, що європейські партнери могли б створити окрему платформу або спеціальну групу для обговорення такого формату перемир’я. За його словами, президент України Володимир Зеленський уже обговорював цю ідею з деякими європейськими лідерами.

Водночас глава МЗС наголосив, що Україна не пропонує Європі замінити США у переговорах.

"Це має бути доповнюючий напрямок - не замість, не альтернативний", - пояснив він, додавши, що Європа має говорити "одним голосом".

Що відомо про можливе відкриття аеропортів в Україні

Нагадаємо, Україна офіційно закрила повітряний простір для цивільної авіації 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді регулярні пасажирські авіарейси в країні не виконуються.