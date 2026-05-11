Украина хочет "аэропортное перемирие" с Россией и рассчитывает на ЕС

Эту идею Сибига озвучил во время встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

По словам министра, Киеву "вероятно, нужна новая роль Европы" в мирных переговорах, поскольку дипломатический процесс под эгидой США замедлился, а российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к более широкому соглашению о прекращении войны.

"Возможно, мы попробуем решить или достичь так называемого "аэропортового перемирия", - добавил он.

По замыслу Киева, стороны должны были бы воздержаться от ударов по аэропортам. Глава украинского внешнеполитического ведомства выразил убеждение, что Россия также может быть заинтересована в такой договоренности, поскольку крупные российские аэропорты все чаще становятся целями украинских дальнобойных атак.

Сибига предположил, что европейские партнеры могли бы создать отдельную платформу или специальную группу для обсуждения такого формата перемирия. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами.

В то же время глава МИД подчеркнул, что Украина не предлагает Европе заменить США в переговорах.

"Это должно быть дополняющее направление - не вместо, не альтернативное", - пояснил он, добавив, что Европа должна говорить "одним голосом".

Что известно о возможном открытии аэропортов в Украине

Напомним, Украина официально закрыла воздушное пространство для гражданской авиации 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. С тех пор регулярные пассажирские авиарейсы в стране не выполняются.