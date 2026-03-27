Україна готується до нового опалювального сезону: Свириденко назвала важливі кроки

Україна вже почала готуватись до наступного опалювального сезону, і урядом виділено чотири ключових компоненти цієї підготовки.

Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у Верховній Раді.

"З першого дня весни ми почали готуватися, враховуючи всі уроки цього опалювального сезону, до наступного опалювального сезону. І разом з громадами, з обласними військовими адміністраціями, з мерами міст готувати так звані енергетичні плани стійкості", - зазначила Свириденко.

Компоненти підготовки до опалювального сезону

За її словами, ці плани включають, по суті, чотири компоненти. Перший важливий компонент – це саме захист підстанцій, фізичний захист.

Другий компонент – це розвиток когенерації, третій – це децентралізоване теплопостачання, четвертий – альтернативні джерела для водопостачання і водовідведення.

"Всі регіони подали плани стійкості і затвердили їх на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. І наша задача зараз забезпечити 30% фінансування з боку державного бюджету, 20% з боку місцевих бюджетів. І на минулому тижні уряд прийняв рішення про виділення перших коштів для прифронтових територій", - додала глава уряду.

Вона також підкреслила, що сьогодні, 27 березня, уряд буде виділяти кошти на неприфронтові території.

"Дуже важливо, щоб народні депутати по своїм округам взяли контроль за виконанням заходів в рамках підготовки до наступного опалювального сезону. Енергетика – це точно дуже важливе питання, і тут треба залученість всіх гілок влади", - підкреслила Свириденко.