Украина готовится к новому отопительному сезону: Свириденко назвала важные шаги

11:49 27.03.2026 Пт
2 мин
Какие шаги должно осуществить правительство перед новым отопительным сезоном?
aimg Константин Широкун
Украина готовится к новому отопительному сезону: Свириденко назвала важные шаги

Украина уже начала готовиться к следующему отопительному сезону, и правительством выделены четыре ключевых компонента этой подготовки.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Верховной Раде.

Читайте также: Батареи становятся холодными: в каких городах Украины уже выключают отопление, названы даты

"С первого дня весны мы начали готовиться, учитывая все уроки этого отопительного сезона, к следующему отопительному сезону. И вместе с громадами, с областными военными администрациями, с мэрами городов готовить так называемые энергетические планы устойчивости", - отметила Свириденко.

Компоненты подготовки к отопительному сезону

По ее словам, эти планы включают, по сути, четыре компонента. Первый важный компонент - это именно защита подстанций, физическая защита.

Второй компонент - это развитие когенерации, третий - это децентрализованное теплоснабжение, четвертый - альтернативные источники для водоснабжения и водоотведения.

"Все регионы подали планы устойчивости и утвердили их на заседании Совета нацбезопасности и обороны. И наша задача сейчас обеспечить 30% финансирования со стороны государственного бюджета, 20% со стороны местных бюджетов. И на прошлой неделе правительство приняло решение о выделении первых средств для прифронтовых территорий", - добавила глава правительства.

Она также подчеркнула, что сегодня, 27 марта, правительство будет выделять средства на неприфронтовые территории.

"Очень важно, чтобы народные депутаты по своим округам взяли контроль за выполнением мероприятий в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Энергетика - это точно очень важный вопрос, и здесь надо вовлеченность всех ветвей власти", - подчеркнула Свириденко.

Подготовка к новому отопительному сезону

Ранее сообщалось, что украинское правительство уже начинает подготовку к следующему отопительному сезону. Общая стоимость плана составляет почти 278 млрд гривен.

В то же время Кабмин продлил действие льготных цен на газ для предприятий теплоснабжения до 30 сентября 2026 года. Они будут получать энергию по фиксированной, а не рыночной цене.

Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перестройку и обновление энергетического обеспечения общин на следующий отопительный сезон.

Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
