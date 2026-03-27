Украина готовится к новому отопительному сезону: Свириденко назвала важные шаги

Украина уже начала готовиться к следующему отопительному сезону, и правительством выделены четыре ключевых компонента этой подготовки.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Верховной Раде.

"С первого дня весны мы начали готовиться, учитывая все уроки этого отопительного сезона, к следующему отопительному сезону. И вместе с громадами, с областными военными администрациями, с мэрами городов готовить так называемые энергетические планы устойчивости", - отметила Свириденко.

Компоненты подготовки к отопительному сезону

По ее словам, эти планы включают, по сути, четыре компонента. Первый важный компонент - это именно защита подстанций, физическая защита.

Второй компонент - это развитие когенерации, третий - это децентрализованное теплоснабжение, четвертый - альтернативные источники для водоснабжения и водоотведения.

"Все регионы подали планы устойчивости и утвердили их на заседании Совета нацбезопасности и обороны. И наша задача сейчас обеспечить 30% финансирования со стороны государственного бюджета, 20% со стороны местных бюджетов. И на прошлой неделе правительство приняло решение о выделении первых средств для прифронтовых территорий", - добавила глава правительства.

Она также подчеркнула, что сегодня, 27 марта, правительство будет выделять средства на неприфронтовые территории.

"Очень важно, чтобы народные депутаты по своим округам взяли контроль за выполнением мероприятий в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Энергетика - это точно очень важный вопрос, и здесь надо вовлеченность всех ветвей власти", - подчеркнула Свириденко.