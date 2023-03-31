Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков зустрівся із делегацією Комітету ЄС з питань політики та безпеки на чолі із Дельфіною Пронк.

Резніков поінформував європейських союзників про поточний стан ситуації на передовій, зокрема на північному, східному та південному напрямках. Окрему увагу акцентував на наданні допомоги Силам оборони з боку ЄС та професійній підготовці військових за кордоном.

Він подякував іноземним партнерам за солідарність ЄС з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення та надання допомоги у політичній, економічній, військовій та гуманітарній сферах.

"Завдяки постачанню західного озброєння ЗСУ мають успіхи на полі бою. Проте ми готуємось до контрнаступальної операції, тому Україні необхідні, насамперед, важка техніка та підготовлені резерви. Ми зацікавлені у проведенні тренувань українських військових на всіх рівнях: від індивідуальної підготовки солдата до колективних навчань підрозділів бригадного рівня", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що Україна очікує на майбутній Вільнюський саміт НАТО, який має засвідчити, що країна є не лише надійним партнером Альянсу, а й державою, яка добре вивчила російського агресора і вміє воювати проти нього.

"Головною загрозою для НАТО є Росія. І лише Україна на практиці знає, як боротися з ворогом всього цивілізованого світу. Тож набуття нашою державою членства в Північноатлантичному альянсі та Євросоюзі - є одним із ключових елементів міцної системи міжнародної безпекової архітектури", - підкреслив він.