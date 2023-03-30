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Голова МЗС: небезпечно вважати весняний контрнаступ ЗСУ вирішальним

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Четвер 30 березня 2023 14:02
Голова МЗС: небезпечно вважати весняний контрнаступ ЗСУ вирішальним Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країни-союзники України не повинні вважати майбутній весняний контрнаступ ЗСУ вирішальним, оскільки це може вплинути на подальшу позицію Заходу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times.

Видання зазначає, що багато західних чиновників розглядають контрнаступ ЗСУ, який може статися навесні, як вирішальний момент для України, щоб добитися прориву і вийти з "глухого кута отримання більш істотної допомоги".

За словами Кулеби, такий наратив є небезпечним для України, оскільки якщо наступ зазнає невдачі, це посилить тих західних чиновників, які очікують від нашої країни компромісів з Росією.

"Ми повинні всіма засобами протистояти сприйняттю контрнаступу як вирішальної битви війни", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше голова Пентагону Ллойд Остін заявляв, що боротьба України за свою свободу зараз перейшла у вирішальний момент.

Також ми писали, що, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, вирішальний момент у війні для України настане цієї весни та на початку літа.

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