Голова МЗС: небезпечно вважати весняний контрнаступ ЗСУ вирішальним
Країни-союзники України не повинні вважати майбутній весняний контрнаступ ЗСУ вирішальним, оскільки це може вплинути на подальшу позицію Заходу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times.
Видання зазначає, що багато західних чиновників розглядають контрнаступ ЗСУ, який може статися навесні, як вирішальний момент для України, щоб добитися прориву і вийти з "глухого кута отримання більш істотної допомоги".
За словами Кулеби, такий наратив є небезпечним для України, оскільки якщо наступ зазнає невдачі, це посилить тих західних чиновників, які очікують від нашої країни компромісів з Росією.
"Ми повинні всіма засобами протистояти сприйняттю контрнаступу як вирішальної битви війни", - сказав міністр.
Нагадаємо, раніше голова Пентагону Ллойд Остін заявляв, що боротьба України за свою свободу зараз перейшла у вирішальний момент.
Також ми писали, що, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, вирішальний момент у війні для України настане цієї весни та на початку літа.
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